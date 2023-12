Zagrebački glumac Kristijan Ugrina (51) pristao je biti jamac za kredit svojoj starijoj kolegici, a ona je prestala plaćati rate te je u međuvremenu i preminula, zbog čega je glumac “naslijedio” kredit od nje i zapao u tešku financijsku situaciju.

Dobra prijateljica preminule glumice, Anđelka Mustapić na društvenim mrežama objavila je apel za pomoć Ugrini.

“Postoje ljudi koji - i pored svega - ostaju dobri. Takav je naš popularni glumac Kristijan Ugrina. O ‘njegovu slučaju’ javnost je već više puta bila informirana. Samo informirana, jer glumac Ugrina nije dopustio da ga novinari Zagrebu ispod kože.

Rekao je samo da je svojoj kolegici i supruzi zvog omiljenog profesora sa zagrebačke Akademije dramskih umjetnosti dva puta bio jamac 2011. i da je zbog toga dospio u ‘dužničko ropstvo’. Glumica kredit nije vraćala pa je banka redovito, mjesečno, s njegova bankovnog računa skidala rate, zbog čega je, uz svoj glumački posao, morao raditi štošta: od građevine do raznošenja hrane po gradu.

Prije četiri godine glumica je umrla, a Ugrina nije više mogao nositi križ (dug) koji mu je ostavila. Sredinom mjeseca banka ga je ovršila zbog otprilike 12.000 eura preostalog duga pokojne kolegice”.

Toliko je do 2020. otplatio od njezina sveukupnog duga za koji je jamčio. Pokojna glumica, Ugrinova kolegica, bila mi je jedna od najdražih prijateljica, a njezin suprug najutjecajniji i najmiliji sugovornik. Glumicu sam upoznala 1983., na bolničkoj postelji kao 'otpisanu pacijenticu'.

Bila je teško, smrtno bolesna, a poslije je, možda posljedično, teško oboljela od poroka, ovisnosti, koja ju je naposljetku, doslovno, koštala života, a vjerujem i njezina supruga, koji je umro šest godina prije nje. Jako mi je žao što je moja prijateljica, koju sam obožavala zbog njezine svestranosti, vrhunske kreativne interpretacije, koja je bila veliko ime hrvatskoga glumišta, tako strašno egzistencijalno ugrozila glumca Kristijana Ugrinu, pa i njegovu obitelj, djecu…

Nevjerojatno, Kristijan Ugrina nije čak ni ogorčen zbog situacije u koju je dospio, iako sam nema izlaza iz nje. Stoga objavljujem opću uplatnicu, vjerujući da ćemo mu, kao Facebook zajednica, ispružiti ruku spasa i riješiti ga ovrhe, tereta koji više ne može nositi. I koji je toliko karakteran da ne želi objaviti ime glumice kojoj je bio jamac, na čemu sam mu neizrecivo zahvalna", napisala je glumica na Facebooku.

Ugrina joj jako zahvalan na pomoći

Nakon toga, oglasio se i Ugrina, koji je za 24 sata priznao da je jako zahvalan glumici što je pokrenula akciju.

"Zahvalan sam joj jako na tome. Samo da ta saga oko duga završi", ispričao je.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL Foto: Damir Spehar/PIXSELL Kristijan Ugrina

Nakon njega oglasila se i gospođa koja je pokrenula akciju priznavši da nitko nije znao za njezine dugove.

"Htjela sam pokrenuti akciju tako da sačuvam dostojanstvo svoje prijateljice, kojoj ne želim otkrivati ime. Bila je legenda hrvatskoga glumišta, ali ju je bolest shrvala i upala je u poroke za koje nismo znali ni mi ni prijatelji, kao ni njezin suprug. Vješto je to od svih nas skrivala", priznala je Anđelka.

Nakon toga rekla je i kako je prije pokretanja akcije obavijestila Kristijana o svojim namjerama te otkrila kako je on reagirao na to.

Foto: Screenshot/HINA Foto: Screenshot/HINA Kristijan Ugrina

"Bio je dirnut. Puno ljudi mu je već htjelo pomoći, ali ovo je prvi konkretan potez s kojim će, nadam se, riješiti svoj problem", rekla je.

Ispričala je i koliki joj izazov zadaje organiziranje ovakve humanitarne akcije.

"Već se javljaju ljudi koji sumnjaju u naše namjere i pokušavaju uništiti u startu akciju govoreći kako je sve to laž. Želim istaknuti kako je račun objavljen za uplatu zaštićen i otvoren isključivo za potrebe prikupljanja pomoći glumcu Ugrinu. On ne može sam podići ni cent s tog računa jer je isključivo namijenjen za vraćanje duga" rekla je Anđela.

Glumicu je upoznala u bolnici

Ispričala je i kako je upoznala svoju prijateljicu kao novinarka dok je išla raditi intervju s njom.

"Pripremila sam se za ozbiljan razgovor s njom, o njezinim ulogama u kazalištu i slično. Međutim, to me odvelo u bolnicu. Profesor suprug me je odveo u bolnicu, gdje su bili dvojica glumaca, i to je bilo predvorje onkološkog odjela. Sledila sam se kad sam prolazila kroz ta vrata. Zatekla sam je u sobici koja je mirisala na smrt.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL Kristijan Ugrina plaćao tuđi dug

Uz nju je bila baka već sva predana odlasku, a ona me dočekala na prvom dijelu kreveta na kat. Znala je da ću doći, no ja nisam znala da je bolesna. Tamo sam tek shvatila. Šokirao me njezin doček. Imala je goleme vedre oči širom otvorene. Kako sam se spustila da je pozdravim, ona me je srdačno zagrlila. Taj zagrljaj trajao je do kraja života", prisjetila se.

Kako bi sačuvala dostojanstvo svoje prijateljice, zamolila je da se pomogne Ugrini uplatama uplatnice s IBAN-om za uplatu HR5324070001024070003 te se zahvalila Ugrini što nije otkrio identitet njezine prijateljice.

"Posebno sam zahvalna Ugrini što nikad nije otkrio tko je glumica, moja prijateljica, zbog koje je godinama u problemu", zaključila je Anđelka.

