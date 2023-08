Dugo iščekivana domaća serija 'San snova' kreće na jesen s novim epizodama! 'San snova' gledateljima RTL-a uskoro će opet servirati vrhunsku televizijsku poslasticu, a gledatelji će je ove jeseni moći gledati prije svih! Cijele epizode serije 'San snova' bit će dostupne na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na RTL-u, i to bez reklama!

Kristijan Ugrina, kazališni, televizijski i filmski glumac te popularni voditelj dječjih emisija u RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora 'San snova' utjelovit će nogometnog trenera Felša. Ovo je uloga koja mu je, kaže, odlično sjela, a na ovako velikom setu ne pamti kada je radio. Poznati glumac progovorio je za RTL o novoj ulozi, snimanju, ali i djeci koja su odlučila ići njegovim stopama.

Opisao je lik kojeg glumi u seriji.

"Igram ulogu nogometnog trenera. Zovem se Felš. To mi je super fora. Nikada nisam igrao nogomet, ali ga volim gledati i poznata su mi sva pravila."

S likom se u nekim stvarima može i poistovijetiti.

"Možda u dijelu autoriteta jer puno radim s djecom i onda im to moram nametnuti. Tu sam se pronašao s likom. Sličan sam mu."

Opisao je kakav je osjećaj vratiti se na set.

"Super, nisam predugo izbivao, ali raditi na baš ovako velikom setu, to nisam već neko vrijeme".

Zbog vraćanja tuđeg kredita i egzistencije, glumac je posljednjih godina radio razne poslove.

"Situacija je takva da sam jedan kredit vratio, dok sam za drugi još u procesu. Nisam bio u mogućnosti raditi svoj posao zbog pandemije. Dječje predstave s kojima idem po školama i vrtićima, nismo smjeli u njih niti ući. A ja sam takav tip koji ne voli sjediti i kukati, pogotovo kada imam dvije zdrave ruke, noge i glavu koliko-toliko zdravu. Posla ima, samo treba 'delati'."

Iz braka s glumicom Ksenijom Marinković ima sina i kćer, a kćer je nedavno krenula njegovim stopama. Evo što misli o tome: "Ne znam što bih vam rekao. Budući da je situacija takva kakva je, nisam baš najsretniji zbog toga. Puno sam sretniji sa sinovljevim odabirom, on je programer i mislim da će mu biti lakše kroz život. No, s druge strane, ako je ona u tome sretna i ako je to ispunjava, onda naravno da sam sretan zbog toga. Kćer je isto morala raditi dodatne poslove poput konobarenja, dostave hrane... A da stvar bude gora i najmlađa kćer ide tim putem, baš sada snima seriju, a tek joj je 15 godina." Nadalje, ispričao je kako je kćer pomogao oko prijamnog ispita za fakultet, ali se "ne želi nametati".

Otkrio je i planove za ljeto.

"Kao i uvijek dosad, imam kuću u Starom Gradu na Hvaru. Počeo sam s ljetnim radionicama, a kako sam se morao vratiti zbog serije, mijenja me kćer i njezin dečko Tin Rožman, koji je također glumac. Nadam se da će to tako biti i u budućnosti kako bih se ja mogao baviti hortikulturom i pisanjem na otoku, a dječica ostalo", rekao je i nadodao:

"Ne mogu zamisliti da dva do tri mjeseca ne radim ništa. Sve gušte odradimo svako ljeto."

