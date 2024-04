Finale RTL-ove serije "San snova" imat ćemo priliku gledati na RTL-u 29.04., a za one koje ne mogu dočekati što će se dogoditi sljedeće, finale uzbudljive serije mogu gledati dan ranije na Voyu.

Marko Braić, koji u seriji glumi nogometaša Alena Stošića, za Net.hr je otkrio detalje o ekipi sa seta, a istaknuo je kako je u pitanju ekipa iz snova.

"Nitko ne kasni niti dolazi prvi jer smo svi užasno profesionalni, stvarno ekipa iz snova, svi smo jednako predani i marljivi i bilo mi je super na setu", rekao je Marko koji je dodao da nema osobe u ekipi koja zaboravlja tekst.

"Nema osobe na setu koja je neozbiljna jer je vremena malo, brzi tempo rada. Tek nakon dugog i napornog radnog dana, konci počinju pucati i krenemo se smijati najsitnijim stvarima, ali to su jako lijepo trenuci", priznao je.

Nikada im nije dosadno

A iako su svi profesionalci i ozbiljno pristupaju radu, ne znači da im je na setu dosadno. I dok Filip spava gdje stigne, Marko tvrdi da je Josip najveći klaun na setu.

"Emir je zabavljač. Jako je duhovit, ali Josip Brakus je po meni najveći klaun na setu", kaže Braić.

A što je s pogreškama na setu? Marko je zaključio da se njegova najveća pogreška dogodila za vrijeme snimanja scene nogometa. Kako kaže, bila je to greška u komunikaciji koja mu je kasnije donijela bolove u tijelu.

"Ja sam htio snimati faul i rekao protivničkom igraču 'stvarno me slomi kao za crveni karton'. On je to stvarno napravio i osjećao sam se kao da sam sav slomljen. U jednu ruku mi je bilo teško i boljelo me, a u drugu ruku sam uživao jer je baš bilo realno. U tom trenutku sam se baš osjećao kao nogometaš", bile su njegove riječi nakon kojih je priznao da najviše voli scene nogometa jer ne misli da pretjerano dobro igra nogomet, zbog čega se uvijek morao pripremati.

S obzirom na različitosti s njegovim likom iz serije, Marko se osvrnuo i na neke sličnosti s Alenom.

"Najveća sličnost između mene i Alena je što smo jako strastveni prema svom poslu", priznao je.

Tko ima najčudnije rituale?

"Najčudnije rituale prije snimanja možda imam ja, volim se ufuravati, ako je sad bio trening, volim ući u svlačionicu zapuhan. Volim razmišljati o tome što je u scenariju bilo prije i što slijedi", rekao je Braić koji je, osim o čudnim ritualima, govorio i o anegdotama sa snimanja.

"Scena u kojoj se budim iz kome i ne mogu se prestati smijati Emiru. Došli smo do toga da ja gledam u plafon umjesto u Emira jer ga nisam mogao pogledati u oči."

Marko koji je veliki zaljubljenik u zdrav život, tjelovježbu i sport je otkrio koji mu je najveći kompliment za ulogu u seriji "San snova".

"Na dnevnoj bazi vidim po komentarima da ljude nervira Alen. To mi je najveći kompliment jer on je lik koji treba ljudima ići na živce i drago mi je da ljudi tako reagiraju. To znači da društvo ne trpi takve frajere. On mora biti iritantan kako bi se poslije mogao promijeniti", naglasio je Marko koji je kao detalj koji ga je oduvijek fascinirao, naveo lokaciju Majina stana u seriji. Lik Maje Romić je u seriji utjelovila glumica Tea Šimić.

"U hodniku stadiona iza vrata kod aparata je Majin stan. To mi je uvijek fascinantno dok gledam seriju."

Druže se i izvan seta

Nastavlja li se druženje s ekipom i nakon što se kamere ugase? Kako kaže Marko, iako imaju jako puno posla, trude se na zanemariti društveni život.

"Svi imamo jako puno posla, ali se uvijek rado podružim s Teom, Arijom, Josipom. Uglavnom, ovom mlađom generacijom."

Seriju 'San snova' gledajte na RTL-u svakog dana u 20:15 i na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji! Finale serije je 29. travnja, a na platformi Voyo ga možete pratiti i dan ranije.

