Marko Braić utjelovio je ulogu Alena Stošića u seriji "San snova" koju pratimo na RTL-u i platformi Voyo, a u seriji je ukrao srce Tei Šimić koja u seriji glumi odvjetnicu Maju Romić.

Njihova je veza kroz cijelu seriju imala svoje uspone i padove, a Alen je napokon postupio hrabro uzevši prsten u ruke te tako rasplakao svoju partnericu.

Naime, Alen je napokon zaprosio Maju.

"Volim te. Maja Romić, hoćeš li biti žena Alenu Stošiću", bile su Alenove riječi dok je klečao na podu i čekao Majin odgovor koja je u suzama pristala i poletjela mu u zagrljaj.

Foto: RTL

Podsjetimo da su Tea i Marko u intervjuu za RTL.hr govorili o tome kako se osjećaju za vrijeme snimanja ljubavnih scena u seriji.

"Neugodno nam je to snimati. Ne zato što je to Marko nego zato što je tu bilo dvadeset ljudi, a ti moraš raditi nešto intimno. I moraš u to povjerovati inače će biti jako lažno", priznala je Tea, dok je Marko imao nešto drugačiji odgovor.

"Da, njoj je teže nego meni. Uvijek bih se trudio da joj stvorim opuštajuću atmosferu", rekao je ovaj kavalir iz serije 'San snova'.

