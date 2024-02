Tea Šimić i Marko Braić iz serije 'San snova' koju pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu, za RTL.hr su komentirali ljubavne scene iz serije pa se dotakli i karaktera njihovih likova.

U dramskoj seriji s elementima humora, Tea je utjelovila lik odvjetnice Maje, dok Marko u seriji glumi nogometaša Alena koji je opčinjen njome.

"Alen je baš čudan lik", komentirao je Marko Braić svoj lik u seriji, a Tea se složila da je i Maja jednako čudna te su nedugo nakon toga krenuli raspravljati o tome bi li se u stvarnom životu družili sa svojim likovima Majom i Alenom.

"Mislim da ne. To je opet dio one definicije koliko smo Maja i ja slične. Da mi je život donio Maju, vjerojatno bi si bile u redu. No, ona mi ne bi bila idealna prijateljica", rekla je Tea, a Marko je rekao da bi mu Alen išao na živce.

"Toliko smo različiti da bi to bio dobar spoj. On bi imao to što ja nemam, a ja bih imao ono što on nema. On bi mene učinio odvažnijim da se izborim za sebe, a ja bih ga naučio da pritisne kočnicu i da malo promisli", rekao je Braić.

Zaključili su kako su oboje vrlo komplicirani likovi te kako nikada neće biti na istoj valnoj duljini, a najveći im problem stvara njihov ponos.

Što je s ljubavnim scenama?

"Neugodno nam je to snimati. Ne zato što je to Marko nego zato što je tu bilo dvadeset ljudi, a ti moraš raditi nešto intimno. I moraš u to povjerovati inače će biti jako lažno", priznala je Tea, dok je Marko imao nešto drugačiji odgovor.

"Da, njoj je teže nego meni. Uvijek bih se trudio da joj stvorim opuštajuću atmosferu", rekao je ovaj kavalir iz serije 'San snova'.

Što su još rekli u intervjuu za RTL.hr i kako su reagirali na pitanja, pogledajte u videu.

