Tea Šimić, mlada glumica (30) koju od ponedjeljka do petka na RTL-u gledamo u seriji 'San snova' kao Maju, za Net.hr je otkrila kako će provesti Dan zaljubljenih.

"Odmarajući, definitivno. Toliko sam bila zauzeta sve do dana prije Valentinova da nisam htjela raditi planove jer bi me samo dodatno stresirali. Ako me netko iznenadi, super!" poručujem Tea.

Otkrila nam je i što voli dobiti na dar.

"Najbolji pokloni općenito su mi nešto što postaje lijepa uspomena, poput izleta ili bilo kakve aktivnosti, iako čokolada i cvijeće uljepšaju bilo koji običan dan", kaže 30-godišnja glumica koja, priznaje, voli Dan zaljubljenih.

"Volim sve što ima pozitivnu svrhu, a Valentinovo definitivno ima, samo o nama ovisi kako ga slavimo", kaže.

U seriji 'San snova' njen lik, Maja, u vezi je s Alenom, kojeg glumi Marko Braić. Otkrila nam je koja joj je scena iz serije najdraža.

"Jedna koja još nije izašla pa ne smijem reći, ali znat ćete čim vidite", kaže tajnovita Tea.

A kakav je muškarac može osvojiti?

"Netko tko radi na sebi, ima jasne ciljeve, zna komunicirati emocije… Zrela i umjerena osoba", kaže glumica.

