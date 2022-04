Suđenje u kojemu Johnny Depp tuži za klevetu svoju bivšu suprugu Amber Heard poprimilo je šokantan zaokret nakon što su javno pročitane užasne poruke koje je holivudski glumac poslao svom najboljem prijatelju Isaacu Baruchu, piše LADbible.

Njihov sadržaj u unakrsnom ispitivanju otkrila je Amberina odvjetnica Elaine Bredehoft. Johnny je, navodno, Isaacu napisao da se nada da se Heardino "trulo truplo raspada u je**nom prtljažniku Honde Civic".

Depp je također napisao: "Ta je ku**etina uništila tako cool život koji smo imali neko vrijeme". Na pitanje sjeća li se tih poruka, Baruch je odgovorio: "Da, tako je pisalo".

Te poruke bile su navodno poslane još 2016. godine, a Baruch je njihov šokantan sadržaj pokušao ublažiti opaskom "I mene je u porukama nazvao ku**inom", što je izazvalo salve smijeha u sudnici.

Depp od bivše supruge traži 50 milijuna dolara odštete jer je ona za Washington Post 2018. godine ustvrdila da je bila žrtva "seksualnog nasilja". Unatoč tome što se u tom članku ne navodi Deppovo ime, on tvrdi da mu je on uništio reputaciju i karijeru.

Amber je uništila Deppov ugled

Deppov odvjetnik Benjamin Chew porotnicima je rekao kako je u potpunosti jasno da je Heard mislila na glumca. On je, također, kazao da je Amber objavila taj članak neposredno prije početka prikazivanja filma "Aquaman", njezina najvećeg filmskog postignuća dosad, da bi povećala publicitet i unaprijedila vlastitu karijeru.

"Odlučila je lagati o svom suprugu zbog osobne koristi. Na taj je način Amber Heard zauvijek promijenila život gospodinu Deppu, narušivši njegovu reputaciju", rekao je Chew. "Čut ćete od njega kakav je užasan utjecaj to imalo na njegov život."

Baruch je Deppov bliski prijatelj već 42 godine koji godinama živi besplatno u njegovoj kući koja se nalazi u glumčevom susjedstvu. On je jedan od nekoliko svjedoka koji su govorili pred Sudom okruga Fairfax u Virginiji.

"Želim da se sve ovo završi, da i ona i on emotivno zacijele. Puno je ljudi pogođeno zlonamjernom laži koju je ona pokrenula i stvorila. Nije fer. Nije u redu to što je učinila i što se dogodilo. Kako je uopće došlo do toga?", kazao je emotivni Baruch po izlasku iz sudnice.

Isaac se rasplakao

Kada su ga novinari pitali upitali što misli o Amber, kazao je da je voli.

"Zaljubio sam se u nju baš kao i Johnny. Jako je ljubazna, dražesna i ima sjajne zube. Odnosila se prema meni s punim poštovanjem. Mudra je i voli se zezati. Ima odličan i uvrnut smisao za humor. Svaki put kada bih došao kod njih pitala bi me 'Isaac, želiš li nešto jesti ili popiti'.", kazao je.

No, rasplakao se kada su ga pitali jesu li se njegovi osjećaji prema njoj promijenili nakon što je medijima poslala fotografije svog lica s masnicama uz tvrdnju da ju je Depp zlostavljao.

"O lažnim fotografijama koje su snimljene i objavljene u tabloidima? O lažnoj izjavi da je bila žrtva obiteljskog nasilja? O tome kako ona tako pokušava ucijeniti i ocrniti mojeg prijatelja? Sve me to frustriralo, zbunilo i naljutilo", istaknuo je.

Podsjetimo, slične poruke objavljene su kada je Depp tužio za klevetu britanski tabloid The Sun 2020. godine. Na sudu je pročitana poruka koju je poslao glumcu Paulu Bettanyju, a koja je glasila: "Poslije ću je**ti njezino spaljeno truplo kako bih bio siguran da je mrtva".