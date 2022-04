Depp i Heard počeli su izlaziti početkom 2012., nakon što su se nekoliko godina ranije upoznali na snimanju The Rum Diary. Do 2015. su se vjenčali. Ali samo 15 mjeseci nakon što su to učinili službenim, bilo je gotovo. Heard je podnio zahtjev za razvod i zabranu prilaska, pojavivši se na sudu u Los Angelesu s modricama na obrazu.