Željko Samardžić zapalio Arenu, stigli i Žera i Saša Matić za net.hr otkrio: 'Evo kome bih dao šamar'

Popularni regionalni pjevač Željko Samardžić (69) u petak navečer održao je koncert u krcatoj zagrebačkoj Areni. Izveo je neke od svojih najvećih hitova poput "9000 metara", "Stari Lav" i "Dobar dan tugo" koje je ostvario tijekom svoje bogate karijere dulje od tri desetljeća, a na pozornici su mu se pridružili i gosti iznenađenja. Za Net.hr je otkrio ima li još uvijek tremu, s kime bi htio snimiti duet te kada će otići u mirovinu.

Nervoza je prisutna

Željko je tijekom svoje karijere odradio brojne nastupe pred mnogobrojnom publikom, no nervoze prije izlaska na pozornicu ne manjka.

"Ja uvijek imam tremu i to je dobro", istaknuo nam je, dodavši da mu je najvažniji ritual pred nastup dobar odmor.

"Grlo se jedino odmara spavanjem. Ja sebi malo dajem za pravo da izbjegnem situaciju da sjedim negdje u kafani ili da se družim s ljudima. Oni to nekad ne razumiju, no ovo je specifičan poziv u kojem, posebno u mojim godinama, morate paziti. Ja pazim na svoje zdravlje da otpjevam onako kako se to od mene očekuje", rekao je Željko.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

'Jako mi se sviđa kako on pjeva'

"Stari lav" ostvario je prestižne uspjehe, među njima koncerti u Olympiji i Carnegie Hallu, ali u pamćenju mu najviše ostaje njegov prvi solistički koncert u Beogradu u Sava Centru. U veliku dvoranu vratio se prošle godine, gdje je nastupao čak pet puta, a vjeruje da je za njegov uspjeh uvelike zaslužan njegov tim.

"Kad imate dobre suradnike koji vas poštuju i vole, kao što i ja njih poštujem, onda sve ispadne na najbolji mogući način", naglasio je pjevač.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pjevač nam je otkrio i s kime bi htio snimiti duet.

"Meni se jako sviđa kako pjeva Jure Brkljača. On je moj Zadranin, s obzirom na to da sam živio u Zadru jedan period u osnovnoj školi. Ako bi se rodila pjesma za nas dvojicu sa zadovoljstvom bi je otpjevao", rekao je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nema stajanja

Iako je na sceni već dugi niz godina, Željko smatra da još uvijek nije vrijeme za mirovinu.

"Ne mogu vam objasniti koliko meni znači moj poziv. Kad bi meni netko rekao da sam za mirovinu, ja bih njemu dao šamar. Nema to veze s materijalnim... Ja sam ispunjen, imam divne leptiriće i osmijeh za publiku. Sve dok volim pjevati, ja ću pjevati. Nema mirovine!", zaključio je Željko.

Kolega Žera u Areni u studenom

Na koncertu su mu se pridružili gosti iznenađenja, Saša Matić, Kaliopi i Dražen Žerić Žera, koji je najavio svoj koncert povodom 40 godina "Crvene jabuke".

"Mi od svakog koncerta priredimo spektakl, pogotovo kad je u pitanju Zagreb. Spremamo pregršt pjesama iz karijere, od 80-ih pa do današnjeg dana", rekao je Žera.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za razliku od Željka, koji bi htio ostvariti suradnju s mlađom generacijom umjetnika, pjevaču "Crvene jabuke" želja je snimiti duet s hrvatskom glazbenom divom.

"Moja želja je Doris Dragović", otkrio nam je.

