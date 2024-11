Šokantno: Tina Turner odbila Beatlese, a Ikea napustila sa samo 36 centi u džepu

Na današnji dan, 26. studenog, svijet bi slavio rođendan legendarne Tine Turner, rođene 1939. u Nutbushu, Tennesseeju. Ova glazbena ikona ostavila je neizbrisiv trag u povijesti glazbe svojim snažnim glasom, energičnim nastupima i nevjerojatnom životnom pričom. Iz malog grada stigla je do svjetskih pozornica, postavši simbol snage, hrabrosti i neumorne volje za životom. U nastavku donosimo 20 najzanimljivijih detalja iz života žene koja je jednostavno, kako obožavatelji diljem svijeta kažu - najbolja!

Foto: Tomislav Miletic/Pixsell

Mogla je biti medicinska sestra: Kao mlada, Tina je radila kao bolničarka i razmišljala o karijeri u medicini.

Odrasla na farmi: Tina je odrasla u ruralnom Tennesseeju, gdje je pomagala roditeljima na farmi pamuka.

Započela karijeru slučajno: Tina je prvi put zapjevala na sceni nakon što je Ike Turner tražio nekoga iz publike da otpjeva pjesmu. I naravno, oduševila ga je.

Odbila Beatlese: Tina je jednom prilikom odbila suradnju s Beatlesima jer nije vjerovala da će oni postati veliki.

Foto: Profimedia

Njena prva ljubav bio je saksofonist: Tina je bila zaljubljena u saksofonista iz Ikeovog benda prije nego što je započela vezu s Ikeom.

Čokoladni bombon nazvan po sebi: Švicarska tvrtka stvorila je bombon "Tina Turner" u njenu čast.

Kraljica nogometnog stadiona: Tina je bila prva žena koja je napunila stadione u većini velikih europskih gradova tijekom svoje turneje.

Inspiracija za lik u filmu "Mad Max": Njen lik Aunty Entity u filmu "Mad Max Beyond Thunderdome" stvoren je posebno za nju.

Obožavala je Budu: Tina se 1970-ih počela baviti budizmom i redovito je pjevala mantru "Nam Myoho Renge Kyo".

Ikonični hit bio je odbijen: Pjesmu "What's Love Got to Do with It" Tina nije voljela na prvo slušanje jer joj se činila previše pop.

Rekord s 44 godine: Postala je najstarija solo umjetnica koja je osvojila Grammy za "Pjesmu godine" za "What's Love Got to Do with It".

Foto: Profimedia

Napisala je hit na podu hotelske sobe: Tina je napisala dio pjesme "Nutbush City Limits" sjedeći na podu hotelske sobe.

U Guinnessovoj knjizi rekorda: Njena turneja "Twenty Four Seven" 2000. godine postala je najposjećenija turneja solo umjetnice.

Privatni otok: Tina je posjedovala privatni otok, gdje je živjela sa suprugom.

Odrasla u disfunkcionalnoj obitelji: Roditelji su je napustili kad je bila djevojčica, a odgojila ju je baka.

Životna prekretnica: Nakon razlaza s Ikeom, imala je samo 36 centi i benzinsku karticu u džepu.

Foto: Profimedia

Glazbeni uzori: Divila se BB Kingu i Mahalii Jackson, koji su utjecali na njen glazbeni stil.

Plesni pokreti: Tina je osmislila većinu svojih plesnih pokreta, koji su postali njen zaštitni znak.

Ljubav prema biljkama: Bila je strastvena vrtlarica i uzgajala je rijetke biljke u svom vrtu u Švicarskoj.

Nastupi u mirovini: Iako se povukla iz glazbe 2009., povremeno je nastupala na specijalnim događanjima, oduševljavajući publiku svojim glasom i energijom.

