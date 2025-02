Tko je supruga Marka Perkovića Thompsona? Neočekivani susret promijenio mu je život

Nedavni koncert u Zagrebu povodom dočeka hrvatskih rukometaša nakon osvojene bronce na svjetskom rukometnom prvenstvu okupio je veliki broj ljudi, a na istom je zapjevao i Marko Perković Thompson (58) koji je kroz godine stekao status jednog od najprepoznatljivijih domaćih glazbenika. Njegove pjesme često prate nacionalne proslave i sportske događaje, a karijeru je izgradio na domoljubnim pjesmama koje su postale simbol mnogih generacija.

No, osim glazbe, javnost je pratila i njegov privatni život. Od prvog braka s pjevačicom Danijelom Martinović (53) do veze sa suprugom Sandrom, njegov put do obiteljskog života obilježile su važne odluke, a mnogi se pitaju tko je zapravo Sandra Rogić, žena koja mu je postala životna suputnica.

Tražio crkveno poništenje braka

Thompson je prvi put stupio u brak 1995. godine s tadašnjom pjevačicom grupe Magazin, Danijelom Martinović. Njihovo vjenčanje održano je u crkvi sv. Dominika u Splitu, no brak nije potrajao te su se razveli 1998. godine. Pet godina kasnije, sudbina mu je donijela neočekivani susret koji će mu promijeniti život. Tijekom koncerta u Torontu, Thompson je upoznao Sandru Rogić, Kanađanku hrvatskih korijena.

Sandra je diplomirana ekonomistica na koncert stigla slučajno, sa željom da se fotografira s glazbenikom ne sluteći da će taj trenutak biti početak njihove priče. Po povratku u Hrvatsku, Thompson je prijateljima priznao da je upravo Sandra žena njegova života.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Nakon neuspješnog braka s Danijelom Martinović, Marko Perković Thompson sreću je pronašao u diplomiranoj ekonomistici Sandri koja se iz ljubavi prema pjevaču preselila se iz rodne Kanade. Do sad mu je rodila čak petero djece: dva sina i tri kćeri - Šimuna, Antu, Divu i blizanke Katarinu i Cvitu.

Kako bi mogli službeno stati pred oltar, Thompson je morao zatražiti crkveno poništenje prvog braka. Nakon prvog neuspjelog pokušaja Međubiskupijski crkveni sud u Splitu 2005. godine poništio je njegov prvi brak omogućivši mu sklapanje novog. Sandra i Thompson vjenčali su se na Valentinovo 2006. godine u crkvi sv. Ilije u Kljacima. Danas su roditelji petero djece i žive povučeno daleko od medijske pozornosti.

Inače, Thompson je svojoj supruzi posvetio pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova".

