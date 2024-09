Justin Bieber zabrinuo fanove: Skandal s P. Diddyjem ostavio je posljedice?

Kanadski pop pjevač Justin Bieber (30) privukao je pažnju javnosti kada je u Los Angelesu stigao u crkvu s američkim modelom, suprugom Hailey Bieber (27). No, vidljivo mršavi izgled potaknuo je glasine o njegovom narušenom zdravlju. Inače, Justin je posljednjih dana u središtu pozornosti zbog snimke na kojoj se nalazi s američkim reperom, a zbog čega su obožavatelji pomislili da je to možda razlog njegova utučena pogleda.

Naime, Sean Combs, poznatiji kao P. Diddy (54) u videu koji kruži internetom govori o "48 sati" s Justinom, a riječ je o snimci na kojoj je Justinu bilo samo 15 godina. Diddy je na snimci rekao: "On ima 48 sati s Diddyjem, a o tome što radimo ne možemo govoriti. Ali to je definitivno san svakog 15-godišnjaka."

Sada se Justin pojavio u neobičnom izdanju. Crvenoj dukserici, trenirci i papučama te s šalicom u ruci s natpisom "Papa bear" koja podsjeća na to da su on i Hailey prije nekoliko tjedana dobili sina.

'Justin ne izgleda zdravo'

Na društvenim su mrežama obožavatelji pisali da Justin izgleda kao da prolazi kroz teško razdoblje i da im slama srce vidjeti ga takvog.

"Izgleda kao da prolazi kroz teško razdoblje. Ne vidim sreću na njemu. Molim se za njega i sve kroz što prolazi", "Ne izgleda zdravo, to mi slama srce", "Justin izgleda iscrpljeno. Možda mu je teško jer je tek postao roditelj ili ga to što se događa s Diddyjem stvarno pogađa", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Diddy se suočava s optužbama za reketarenje i trgovinu ljudima, a posljednji je put surađivao s Justinom prije otprilike godinu dana, kada se Bieber našao na Diddyjevom albumu "The Love Album: Off the Grid" s pjesmom "Moments". Nedavno su strani mediji pisali da Bieber žali zbog te suradnje.

