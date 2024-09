Slavni P.Diddy i zabave iz pakla: Drogirao i grupno silovao žrtve, mlatio djevojku i plaćao osoblju da šuti

Kad čujete za što je sve optužena hip hop zvijezda Puff Daddy odnosno P.Diddy, moglo bi vam pozliti. Reketarenje, trgovina ljudima, organiziranje prostitucije, prisiljavanje na grupni seks, otmice, podmićivanje. Optužen je za silovanje, grupno silovanje, žene je tukao i fizički zlostavljao, prisilno ih drogirao. Silio ih je da mu ispunjavaju maštarije, snimao ih protiv njihove volje. Ali glavno da je prije par godina srednje ime promijenio u Ljubav: pa sada u zatvorskoj ćeliji suđenje za monstruozne optužbe čeka Sean Love Combs.



Udarao ih je nogama, tukao šakama, vukao ih po podu i bacao stvari na njih - i to je samo dio onoga što im je radio. A znalo je trajati danima. P.Diddy iliti reper Ljubav sve je to radio najmanje 30 godina, kod kuće i u hotelima - gdje je onda plaćao osoblju da šuti.

"Optužnica Seana Combsa tereti za reketarenje, zavjeru, seksualnu trgovinu, prostituciju izvan granica zemlje. Combs je žrtvama davao razne narkotike, poput ketamina, ecstasyja i droge za silovanje kako bi bile poslušne", rekao je Damian Williams, američki tužitelj za Južni okrug New Yorka

Te droge dobivala je i Casandra Ventura. Diddyjeva bivša djevojka koja je prošle godine predala tužbu na 35 stranica u kojima je detaljno opisala kako ju je drogirao, zlostavljao i tjerao na seks s muškim prostitutkama. Sve je počelo kada je imala samo 19 godina. Ovako je opisala jedan od događaja:

"Gospodin Combs režirao je brojne orgije u vrhunskim hotelima diljem zemlje. Tjerao me da izlijevam velike količine ulja na sebe i govorio mi gdje da diram prostitutke dok je on sve to snimao i masturbirao", rekla je pjevačica Cassie.

I možda bi se sve zaboravilo, nakon što se s bivšom djevojkom nagodio u rekordna 24 sata, da CNN prije pola godine nije objavio snimku gdje mlati tu istu djevojku. Pokušao je sve spasiti isprikom na Instagramu:

"Potražio sam stručnu pomoć. Idem na terapiju i na odvikavanje. Moram moliti Boga za njegovu milost", rekao je tada.

Do sada je sedam žena i dva muškarca optužilo repera za zlostavljanje, prostituciju, maltretiranje. Jedna od žrtava imala je 17 godina kada su je on i njegova dva prijatelja drogirali, strpali u avion za New York i onda u hotelskoj sobi naizmjenice silovali.

"To je estetika tih 90ih, kralo se, seksalo se, silovalo se, mislili su da se to može skriti zbog novca kojeg imaju jer su s njime mogli sve kupiti. Pa i šutnju. Epstein and R Kelly, mislim da su ta dva slučaja kombinacija ovoga što vidimo kod P-Diddyja" rekao je Bojan Stilin, urednik i komentator Tportal.hr.

Navodno su mu osobni asistenti rezervirali hotelske sobe koje su onda punili drogom, dodatnom posteljinom, posebnom rasvjetom, dječjim uljem i lubrikantom. Pa kada je policija upala u njegovu vilu, pronašli su tisuću boca lubrikanata i oružje s kojim je žrtvama i prijetio.

"To je modus operandi. Jako puno socijalne moći na ovaj ili onaj način koja daje priliku da se moćnici iživljavaju nad onima koji nemaju socijalnu podršku i zaštitu, a to su marginalizirane skupine, žene i djeca", rekla je Senka Sekulić, psihologinja.

Ponovno je aktualna i snimka repera Ushera koji je prije šest godina opisivao kako su izgledala druženja kod P Diddya.

"Bilo je zanimljivo, vidio sam neke stvari. Imao sam 13 godina. Išao sam ondje upoznati se sa tim stilom života. I iskusio sam to, ali nisam siguran jesam li tada shvaćao što sam gledao", rekao je Usher.

Usher, Pink, Megan Fox - samo su neki od Diddyjevih celebrity prijatelja koji su uklonili fotografije s njim s društvenih mreža. Nitko od njih nije se doduše oglasio, ali je Eminem. Fanovi su primijetili da je u svojoj pjesmi koju je objavio ovo ljeto dao naslutit da je P Diddy silovatelj.

Kesha je promijenila stihove. Imala je pjesmu koja je išla "I woke up this morning feeling like P Diddy", a novi tekst sad kaže F*ck P Diddy. Do sada je on sve probleme sa seksualnim optužbama, silovanjem rješavao uz pomoć novca i skupih advokata.

Ali ni to mu nije pomoglo. Jamčevina od 50 milijuna dolara je odbijena. On i dalje tvrdi da nevin i čeka suđenje u New Yorku, u pritvoru gdje su kako njegovi odvjetnici kažu uvjeti užasni. Nakon svega što sada znamo, što da na to kažu - sve njegove žrtve.