Kevin Costner s tugom progovorio o Geneu Hackmanu: 'Bio je moj omiljeni glumac'

Legendarni glumac Gene Hackman (95) i njegova supruga, pijanistica Betsy Arakawa (65), pronađeni su mrtvi u srijedu, u svom domu u Santa Feu, New Mexico, s jednim od njihovih pasa. Lokalne vlasti još uvijek istražuju uzrok njihove smrti, a šerif okruga Santa Fe izjavio je da postoji mogućnost da je Hackman preminuo tjedan dana prije nego što je njihova tijela pronašao radnik, piše New York Post.

Glumac Kevin Costner (70) je 2017. godine sportskom komentatoru Richu Eisenu ispričao kako mu je bilo raditi s Hackmanom jer su zajedno glumili u političkom trileru "Bez izlaza" 1987. godine.

"Gene je vjerojatno najbolji glumac s kojim sam ikad radio. Ljudi me često pitaju: 'Tko je najbolji glumac? Tko je najveća zvijezda?' Poduža je lista za sve te velike glumce s kojima sam imao privilegiju raditi", rekao je Costner tada i dodao kako mu je svađa koju je imao s redateljem filma "Bez izlaza", Rogerom Donaldsonom, oko postavljanja scena ispred Hackmana, ostala u sjećanju.

"Do tog trenutka, svaku scenu smo snimali oko stola. Rekao sam redatelju: 'Ovo nije u redu.' Gene Hackman je stajao tamo i slušao", prisjetio se Costner koji je Donaldsonu rekao da scena treba biti na drugom mjestu: "Redatelj i ja smo se stvarno posvađali oko toga. Gene je samo slušao, i naposljetku sam rekao: 'Nema veze, bit će ovdje.' I tako smo to snimili."

Costner je također rekao da je Donaldson htio odbiti njegov prijedlog te da ga je zanimalo što bi Hackman učinio da se scena promijeni, na što mu je odgovorio: "Gene će smisliti što treba raditi jer je stvarno dobar!"

"Tu scenu smo snimali cijeli dan", naglasio je u videu.

Na kraju dana, kada se Costner spremao ići kući, Hackman ga je zaustavio da popričaju. Iako ga je bilo strah da će ga Hackman opomenuti zbog ponašanja na setu, bio je ugodno iznenađen onim što mu je rekao.

"Pogledao me i kazao: 'Znaš, nedavno sam prošao kroz razvod, snimao sam mnogo upitnih filmova, a kada sam te danas vidio kako se boriš za ono što želiš, to me podsjetilo na osjećaj kakav sam imao prema glumi. Dobro si učinio", ispričao je Costner razgovor s glumačkom legendom te je naveo da je Hackman nakon toga ušao u svoj auto i otišao.

Costner je na Instagramu u objavi nazvao Hackmana nazvao svojim najdražim glumcem i istaknuo da je taj trenutak bio značajan za njega.

"Gene Hackman bio je moj omiljeni glumac, i imao sam sreće što sam s njim radio više puta. Dijelim ovu priču koju sam ispričao prije nekoliko godina o Geneu koji mi je pokazao da su njegova velikodušnost i ranjivost još veći od njegovog talenta. Taj trenutak možda njemu nije bio važan, ali za mene je bilo veliko iskustvo - kao glumcu, čovjeku i redatelju. Sretan sam što sam imao priliku učiti od njega u ovom životu", napisao je.

