Otkrivena posljednja želja Saše Popovića: Evo tko nasljeđuje njegovo bogatstvo

Osnivač Grand produkcije i jedan od najistaknutijih ljudi na balkanskoj glazbenoj sceni, Saša Popović, preminuo je u subotu, u pariškoj bolnici u 70. godini života, nakon kratke i teške bolesti. Posljednjih nekoliko mjeseci liječio se od raka u poznatoj klinici u Parizu. Preminuo je okružen obitelji koja mu je cijelo vrijeme bila najveća podrška.

Popović je tijekom godina pažljivo upravljao svojim novcem, promišljeno ulagao i postupno povećavao svoje bogatstvo. Kako bi pravovremeno riješio pitanje nasljeđivanja, napisao je oporuku.

Saša Popović i Suzana Jovanović

Napisao oporuke prije smrti

Vijest o njegovoj smrti snažno je odjeknula na estradnoj sceni u regiji, a kako prenose srpski mediji, odluku o raspodjeli svoje imovine donio je još prije nekoliko godina, želeći osigurati financijsku sigurnost svojih najbližih.

Prema pisanju magazina Scandal, nakon što je prodao svoje dionice u Grand produkciji, Popović se posvetio različitim investicijama i pokrenuo nekoliko novih poslovnih projekata. Sa suprugom Suzanom Jovanović razvio je više poduzetničkih pothvata kako bi osigurao stabilnu financijsku budućnost svoje obitelji i omogućio djeci bolji život.

Iako je imao potpuno povjerenje u svoju obitelj, donio je konačnu odluku da svu imovinu oporukom ostavi svojoj supruzi Suzani.

"Saša se savjetovao s odvjetnicima i na kraju odlučio sve ostaviti Suzani. Iako je ona petnaest godina mlađa od njega, ima potpuno povjerenje u nju i siguran je da će znati kako raspolagati imovinom koju posjeduju. Imao je povjerenja i u svoju kćer, kao i u Suzaninog sina, kojeg je odgajao kao vlastitog. No ipak je odlučio sve prepustiti Suzani jer vjeruje da će ona znati kako podijeliti imovinu prema savjesti i onako kako bi on to učinio", otkrio je tada izvor blizak obitelji.

Foto: Antonio AhelPIXSELL 2

Bitka s teškom bolešću

Već se neko vrijeme nagađalo o njegovom zdravstvenom stanju, a prema pisanju srpskih medija, Popović je manje od godinu dana vodio tešku bitku s jednom od najpodmuklijih bolesti – rakom želuca.

Sve je počelo u svibnju prošle godine, kada je zbog ozljede noge otišao na liječnički pregled. Tijekom pregleda požalio se na bolove u trbuhu, što je potaknulo liječnike da naprave dodatne pretrage. Nažalost, tada mu je dijagnosticirana teška bolest, koja je postala njegova najteža životna borba.

