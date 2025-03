Justin Bieber bio je teen ikona, a sada zabrinjava izgledom: Borio se s ljubavnim jadima i ovisnosti

Justin Bieber (31) jedna je od najvećih zvijezda današnjice, a u svijet slavnih ušao je još kao tinejdžer. Mnoge djevojke bile su zaluđene njegovim hitovima poput "Baby", "Beauty and a Beat" i "Sorry", ali i njegovim šarmom te stilom. Vrištanje na koncertima, praćenje svakog njegovog koraka i rasprodaja koncerata bile su neizostavne karakteristike takozvanog "Bieber Fevera" tijekom njegovog vrhunca karijere u razdoblju između 2009. i 2012. godine. Velika tinejdžerska zvijezda poznata po svojoj baby face sada je suprug popularne Hailey Bieber ex Baldwin (28) i otac sinčića Jacka Bluesa, a danas puni 31 godinu. Njegova karijera bila je popločana brojnim skandalima, od veze sa Selenom Gomez (32) i uhićenja do povezanosti s reperom P. Diddyjem (55) i glasina o krahu naizgled savršenog braka.

Foto: Profimedia Justin Bieber, kojeg je odgojila samohrana majka, otvorio se jednom prilikom o svom kompliciranom djetinjstvu, objašnjavajući: ''Sjećam se da sam bio siromašan i da su me druga djeca zadirkivala.'' Dodao je: ''Sjećam se da sam sjedio u restoranima sa svojom majkom, a ona natjerao bi me da naručim vodu umjesto soka.'' Danas, 28-godišnja zvijezda podržava i donira u razne dobrotvorne organizacije te je zagovornik ciljeva uključujući svijest o mentalnom zdravlju.

Omiljen ljubavni par

Justin i Selena upoznali su se 2009. godine, a svoju su vezu prvi put javno obznanili dvije godine kasnije. Bili su tadašnji "it " par i mnogi su ih znali pod imenom "Jelena", no ubrzo su prekinuli unatoč glasinama o trudnoći. U nekoliko sljedećih godina ulazili su u veze s drugim ljudima te brisali zajedničke fotografije i otpraćivali se na društvenim mrežama. U međuvremenu poznati pjevač je upoznao svoju sadašnju suprugu te su 2016. godine započela šuškanja o njihovoj ljubavnoj priči.

Foto: Profimedia Justin Bieber i Selena Gomez

Godinu kasnije Selena i Justin izliječili su stare rane, a viđeni su kako zajedno bicikliraju te razmjenjuju poljupce u javnosti. No, njihov odnos ponovno je postao zamršen te je u ožujku 2018. godine uistinu uslijedio kraj njihove ljubavne priče, dok je nekoliko mjeseci kasnije započela idila s Hailey okrunjena prstenjem i zavjetima. Mnogi su napali Hailey da se spetljala s pop zvijezdom kad je još uvijek bio zauzet.

Foto: Instagram

"Nije mi to u karakteru – miješati se u nečiju vezu. Nikada to ne bih učinila. Odgojena sam bolje od toga. Nisam zainteresirana za to i nikada nisam bila", rekla je Hailey u "Call Her Daddy" podcastu. Jasno je da je veza bivše Disney zvijezde i slavnog glazbenika nerijetko bila na klimavim nogama, no mnogi smatraju da oboje nisu preboljeli prekid njihove veze.

Slatki mladić postao vandal

Javnost je šokirala vijest kad je slatki 19-godišnjak bio uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Tada mu je oduzeta vozačka dozvola, a pjevač se čak opirao policiji. U njegovom organizmu pronašli su Xanax i marihuanu, dok je razina alkohola u krvi bila ispod dopuštene granice. Pjevač je izbjegao zatvorsku kaznu, no morao je proći 12-satni tečaj upravljanja bijesom, obrazovni program o vožnji pod utjecajem alkohola te donirati 50 tisuća dolara u dobrotvorne svrhe.

Nedugo nakon incidenta policija je upala u njegovu kuću nakon optužbi da je susjedovu kuću gađao jajima. Glazbenik je priznao krivicu za vandalistički čin te je morao platiti 80 tisuća dolara za nanešenu štetu. Bieber je tada bio u središtu medijske pozornosti i na udaru mnogih kritika, no kasnije se posveti vjeri i obiteljskom načinu života što je rezultiralo poboljšanju njegove reputacije.

Foto: AFP, Jason Merritt

"Bilo je vremena kada sam uzimao tablete, gljive, sve. To mi je jednostavno bio bijeg. Bio sam samo mlad kao i svi u industriji i ljudi u svijetu koji eksperimentiraju te rade normalne stvari koje rade mladi ljudi", rekao je u dokumentarcu.

"Nisam ponosan na to gdje sam tada bio u životu. Bio sam povrijeđen, nesretan, zbunjen, ljut, zavaravan, neshvaćen i ljut na Boga… Sve to samo da kažem – Bog me doveo daleko. Od tada do danas shvatio sam nešto… Bog je tada bio jednako blizu meni kao što je i sada", prisjetio se tog vremena jednom prilikom na društvenim mrežama.

Jedan od Diddyjevih žrtava?

Bieber je upoznao kontroverznog repera u tinejdžerskoj dobi te su u počecima njegove karijere provodili mnogo vremena zajedno, odnosno Diddy je njemu predstavljao određenu vrstu mentora. Uoči optužbi vezanih uz seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima upućenih prema Diddyju, javile su se spekulacije da je Justin bio jedna od Diddyjevih žrtava. Šuškanja su postala još glasnija nakon što je isplivala snimka intervjua u talk showu Jimmyja Kimmela iz 2011. goddine.

Foto: Profimedia

"On dobro zna da na nacionalnoj televiziji ne smije pričati o stvarima koje radi s velikim bratom Puffom. Nije sve za svakoga", rekao je tada reper za mladog glazbenika. Bieber i Diddy proveli su dva dana zajedno 2009. godine, a kanadski pjevač je neke njihove trenutke podijelio u obliku videozapisa na svom Youtube kanalu.

"Gdje se družimo i što radimo, ne možemo otkriti, ali to je definitivno san nekog 15-godišnjaka", poručio je tada Combs u videozapisu koji je prikupio više od osam milijuna pregleda. Bieber je 2022. godine snimio pjesmu "Moments" za posljednji album repera pod nazivom "The Love Album: Off the Grid". Izvor blizak pjevaču otkrio je da pop zvijezda žali što je surađivao s Diddyjem.

Zabrinutost fanova za njegovo stanje

Obožavatelji su već mjesecima zabrinuti za izgled i ponašanje pjevača, s obzirom na to da djeluje iscrpljeno, blijedo i neuredno. Neki vjeruju da ima zdravstvene probleme ili da konzumira razne supstance.

"Ne izgleda dobro već neko vrijeme. Oči su mu umorne, koža mu djeluje sivkasto, kao da danima koristi narkotike", komentirao je jedan obožavatelj, a mnogi su se s njime složili. Ipak, glasnogovornik pjevača rekao je za TMZ da su takve tvrdnje "potpuno neistinite" te također istaknuo da se nalazi u jednom od boljih perioda života. Uz to, neki su vjerovali da je razlog njegovog izgleda krah braka s Hailey, no navodno je u potpunosti posvećen obitelji i glazbenoj karijeri.

