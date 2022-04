Djevojka bivšeg Dinamovca Lirima Kastratija (23), Anđela Šimac (25), na Instagramu je objavila fotografiju putovnica te ispod toga napisala da novorođena beba ide na prvi let avionom.

Prvi let sa samo 9 dana starosti

Šimac je iznenadila mnoge svojim Instagram storyjem na kojem je napisala: "I prvi let s devet dana starosti. Ne stajemo dok se putovnica ne izliže kao moja."

Podsjetimo, Maja Šuput je svog sina Blooma prvi put povela na putovanje avionom kada mu je bilo više od devet mjeseci. Obitelj Tatarinov je tada išla na svoje internacionalno putovanje u egzotični Meksiko.

Sinjanka koja je zarobila srce nogometaša za RTL je, tijekom trudnoće priznala: "Pa moram biti iskrena moja prva reakcija nije baš bila puna veselja. Bio mi je šok jer u jednu ruku nisam planirala imati bebu tako brzo, ali kako je vrijeme odmicalo sad pozitivno gledam na to", rekla je Anđela Šimac.

Anđela se još nije mogla vidjeti u ulozi majke, no Lirim je jedva čekao imati dijete, priznala je Anđela. "On je to priželjkivao i kad sam mu rekla, bio je presretan jer se u tome već pronalazi", dodala je.

Novopečena mama brzo je skinula trudničke kilograme pa se na Instagramu se pohvalila dobrom genetikom.

"Netko mi je rekao da nikada više neću imat ravan stomak. Evo danas, 10 dana nakon što sam operirana, ravniji je nego prije. Jedina želja mi je bila da budem puno deblja nego sad, nadala sam se barem 15 kg dobiti jer volim kilograme i debljinu ali genetika mi ne da", napisala je.