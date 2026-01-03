FREEMAIL
VELIKA TUGA /

Riječi slamaju srce: Obitelj Tommyja Leeja Jonesa prvi put se oglasila nakon smrti glumčeve kćeri

Foto: Ekaterina Chesnokova/sputnik/profimedia

Victoria Kafka Jones preminula je 1. siječnja u 34. godini života, nakon što je pronađena bez znakova života u hotelu Fairmont u San Franciscu u ranim jutarnjim satima

3.1.2026.
16:08
Hot.hr
Ekaterina Chesnokova/sputnik/profimedia
Obitelj glumca Tommyja Leeja Jonesa prvi put se oglasila nakon smrti njegove kćeri Victorije Jones, objavivši kratko, ali emotivno priopćenje.

"Zahvaljujemo svima na lijepim riječima, mislima i molitvama. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom razdoblju'', stoji u kratkom priopćenju. 

Foto: David Mareuil/afp/profimedia

Victoria Kafka Jones preminula je 1. siječnja u 34. godini života, nakon što je pronađena bez znakova života u hotelu Fairmont u San Franciscu u ranim jutarnjim satima. Hitne službe pokušale su je reanimirati, no nažalost, preminula je na mjestu događaja. Policija još istražuje okolnosti smrti, a dosadašnja istraga ne upućuje na kazneno djelo.

Kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove bivše supruge, fotografkinje Kimberlee Cloughley, odrastala je djelomično pod svjetlima reflektora, a još kao dijete pojavila se u filmovima, poput Ljudi u crnom II i Tri sprovoda Melquiadesa Estrade, te u seriji One Tree Hill. Iako se kasnije povukla iz glume, njezini rani koraci pred kamerama odražavali su posebnu povezanost s očevim svijetom i filmskom umjetnošću.

Foto: Kazuhiro Nogi/afp/profimedia

U intervjuu iz 2006. godine, Tommy Lee Jones s ponosom je govorio o kćeri, ističući njezino znanje španjolskog jezika i prirodnu sigurnost pred kamerama. Prisjetio se i anegdote kada ju je “otpustio” sa seta zbog kašnjenja, no filmska ekipa ubrzo vratila na set. 

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

Tommy Lee JonesKćerPriopćenja
