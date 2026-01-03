Riječi slamaju srce: Obitelj Tommyja Leeja Jonesa prvi put se oglasila nakon smrti glumčeve kćeri

Obitelj glumca Tommyja Leeja Jonesa prvi put se oglasila nakon smrti njegove kćeri Victorije Jones, objavivši kratko, ali emotivno priopćenje.

"Zahvaljujemo svima na lijepim riječima, mislima i molitvama. Molimo vas da poštujete našu privatnost u ovom teškom razdoblju'', stoji u kratkom priopćenju.

Victoria Kafka Jones preminula je 1. siječnja u 34. godini života, nakon što je pronađena bez znakova života u hotelu Fairmont u San Franciscu u ranim jutarnjim satima. Hitne službe pokušale su je reanimirati, no nažalost, preminula je na mjestu događaja. Policija još istražuje okolnosti smrti, a dosadašnja istraga ne upućuje na kazneno djelo.

Kći Tommyja Leeja Jonesa i njegove bivše supruge, fotografkinje Kimberlee Cloughley, odrastala je djelomično pod svjetlima reflektora, a još kao dijete pojavila se u filmovima, poput Ljudi u crnom II i Tri sprovoda Melquiadesa Estrade, te u seriji One Tree Hill. Iako se kasnije povukla iz glume, njezini rani koraci pred kamerama odražavali su posebnu povezanost s očevim svijetom i filmskom umjetnošću.

U intervjuu iz 2006. godine, Tommy Lee Jones s ponosom je govorio o kćeri, ističući njezino znanje španjolskog jezika i prirodnu sigurnost pred kamerama. Prisjetio se i anegdote kada ju je “otpustio” sa seta zbog kašnjenja, no filmska ekipa ubrzo vratila na set.

