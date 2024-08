Novinarka Ivana Paradžiković o islandskoj avanturi: 'Kutija s pijeskom kao WC...''

Hrvatska novinarka Ivana Paradžiković (43) dio ovog ljeta provodi na Islandu, a svoje je putovanje detaljno opisala na Instagramu. U jednoj od nekoliko njezinih objava, Ivana koja je rođena u Srijemskoj Mitrovici, a koja danas živi u Hrvatskoj, na Instagramu je otkrila da nikada nije bila vezana za jedno mjesto i da tek sada živi život kakav je oduvijek htjela.

"Nikada me nije vezalo mjesto. Oduvijek sam bila lutalica. Ali tek sada živim onako kako sam oduvijek željela. Pogledajte Island mojim očima, 2500 kilometara u samo pet dana, kombijem kroz zemlju gdje priroda piše svoje zakone", piše u opisu videa u kojem je pokazala ljepote Islanda. Gejziri, zelenilo, prekrasne životinje… Sve je to dočarala Ivana koja je naglasila da se život prikazan na Instagramu gotovo u potpunosti razlikuje od onoga što se u stvarnosti događa, uperivši kameru u nered u njezinom vozilu.

'Kutija s pijeskom za mačke kao WC'

Iz svakog je kuta pokazala prednosti i nedostatke s kojima se nosi na putovanju, a obožavatelji nisu mnogi ne primijetiti koliko je sve dobro prikazano, pa su joj tako savjetovali da bi se vrlo lako mogla pronaći u snimanju dokumentaraca. Nije zaboravila ni dati savjete budućim posjetiocima Islanda, a svakako je dobro znati koliko je novaca potrebno pripremiti za dalek put na ovo odredište te na što se sve potrebno pripremiti kako nas ne bi dočekalo neugodno iznenađenje.

"Island, prvi dan! Dugujem vam konkretne savjete i iskustva ako planirate i vi mojim stopama. Spremite ovaj post! Najbolje da priču krenem ispočetka. Sve moje ludorije krenu sa: hej, imam ideju! Srećom pa oko sebe imam avanturiste koji se odazovu, jer znaju kako ce biti nezaboravno! Budući da je u zadnji čas, karte su bile skuplje. Wizz air iz Budimpešte, 550 eura. Ali ako planirate, mogu biti baš povoljne, oko 50 eura! Parking u Budimpešti, 50 eura tjedan dana, city break parking tri minute od terminala. Kako je špica ljetne sezone i cijene auta su brutalne, ali sam pronašla sjajnu opciju! Toliko dobru da sam cijelo vrijeme bila sumnjičava", kaže Ivana i dodaje:

"Stranica preko koje lokalci iznajmljuju svoje aute. Carrenters, tri puta povoljnije! Potpisujete ugovor, sve legalno. Međutim, za razliku od agencija koje naplaćuju sve dodatno: Posteljinu, stolice, beštek pa se tako trošak popne na sumanute iznose, ovdje je sve u cijeni. Dakle, uzela sam kombi od Adama koji živi i radi na Islandu kao kuhar, a taman je u to vrijeme otišao na odmor doma u Poljsku. VW kombi prenamijenjen u kamper. Krevet, plinsko kuhalo, sustav grijanja- obavezno! Kutija s pijeskom za mačke kao WC i to je to. Sve što ti je potrebno! 1000 eura za pet dana!"

A gdje je Ivana sad? Još je uvijek na Islandu i ne srami se pokazati u čemu sve uživa. Trenutno je na crnoj plaži Reynisfjara u koju kaže da se zaljubila

"Moćna, dramatična i opasna. Ove godine proglašena najljepšom plažom u Europi. I evo me, sjedim na plaži, prebirem po prstima crne sitne kamenčiće nastale razbijanjem ohlađene lave. Promatram turiste kako trče pred valovima. Iako jasno stoji upozorenje da ne okrećem leđa oceanu, većina to čini. A Atlantik je nemilosrdan. Nepredvidive morske struje uzrokuju ogromne valove. Dogodi se u sekundi nepažnje! Unazad deset godina, pet je ljudi ovdje poginulo, vise desetaka ozlijeđeno. Kineska turistica koju sam u nevjerici promatrala kako izaziva život, taj je dan imala sreće. Val ju je pokupio, posve smočio, ali izvukla je živu glavu. Zapamtite, čovjek plaća cijenu kada podcijeni prirodu. I da, odjeća i obuća na Islandu je ključna! Mora biti udobna i kvalitetna.

'Uz brda, kroz potoke i preko stijena, upijajte trenutak i budite slobodni... Ovdje!' To je moj moto''

