Novi kip Tine Turner izazvao skandal: 'Izgleda kao klaun, a ne kraljica rock’n’rolla!'

Novi kip Tine Turner izazvao skandal: 'Izgleda kao klaun, a ne kraljica rock'n'rolla!'
Foto: Profimedia

Fanovi u šoku

1.10.2025.
11:06
Brownsville - rodni grad slavne pjevačice Tine Turner želio joj je odati počast otkrivanjem brončanog kipa. Međutim, umjesto slavlja, ceremonija je postala drama. Kip visok tri metra, koji prikazuje Turner u poznatom stilu s mikrofonom i "lavljom" frizurom, naišao je na žestoke kritike.

Spomenik ili karikatura?

Kipar Fred Ajanogha zamislio je skulpturu kao simbol snage i slave, no reakcije su bile sasvim drugačije. Na društvenim mrežama su se nizale uvrede i ismijavanja, a komentari poput “Tina izgleda kao Ronald McDonald s raščupanom perikom” i “Ovo nije Tina Turner, nego njezina jeftina kopija” postali su viralni.

Obožavatelji bijesni, rodbina podijeljena

Mnogi obožavatelji smatraju da spomenik ne odražava dostojanstvo legende. “Tina je zaslužila spomenik svjetske klase, a ne ovo ruglo”, poručuju nezadovoljni fanovi. S druge strane, Turnerini rođaci, prisutni na otkrivanju, izražavaju podršku projektu, no ni oni nisu mogli zaobići kontroverze koje je kip izazvao.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velika ulaganja, mali efekt

Kip je financiran donacijama pedesetak pojedinaca i tvrtki, među kojima je i Ford Motor Company s donacijom od 150 tisuća dolara. Unatoč velikim ulaganjima, rezultat nije ispunio očekivanja. 

