Najpoznatiji par estrade, Petar Grašo i Hana Huljić, očekuje bebu, a planiraju čak dva vjenčanja. Saznalo se tko će poroditi Hanu u splitskoj bolnici te tko će joj biti kuma.

Hana i Grašo dobit će dijete prije ljeta, a već su počela i planiranja tko će je poroditi u splitskoj bolnici. "On je obećao meni kad bude prinova u Petra Graše da će biti ovde sa mnom. S obzirom da je Grašo u familiji fantastičan i bio je u školi savršen. I s obzirom Huljići su opet vanserijski bila bi šteta da nema te dice koja garantiraju vanserijsku seriju'', izjavila je Bosiljka Bulović, buduća babica Hane Huljić, piše Showbuzz.

Ovaj par sve informacije o vjenčanju u prinovi vješto krije od javnosti, ali zato ne i njihovi bliski prijatelji. Najbolja Hanina prijateljica je pjevačica Domenica koja je većinom štura kada je u pitanju Hana i njezin ljubavni život, no prema nedavnim izjavama može se zaključiti da će upravo Domenica biti Hani kuma na vjenčanju: "Meni je zapravo smiješno što me svi već zovu kuma'', rekla je nedavno Domenica za IN magazin.

Petar Grašo rijetko svoje privatni život komentira pred medijima, no jedne je prilike izjavio da se često iznenadi kako neke informacije završe na naslovnicama, zaključio je da što više čuva svoj privatni život, to se više budi zanimanje ljudi: "Mi živimo svoj život i bitno je da su ljudi oko nas zadovoljni i da su svi mirni ali i zadovoljni'', izjavio je Grašo, piše Showbuzz.

Ovaj budući bračni par zavjete će izmijeniti u crkvi u Splitu, 19. veljače, uz prisutnost najuže obitelji, a druga svadba će biti prava fešta na koju Hana i Petar planiraju pozvati oko 500 gostiju. Hana je čak odabrala i svoju vjenčanicu,