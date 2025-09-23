Novi detalji skandala s koncerta Coldplaya: Kristin suprug je iste večeri bio na spoju?

Nakon što su tadašnji direktor tvrtke Astronomer, Andy Byron (51) i direktorica ljudskih resursa iste tvrtke, Kristin Cabot, snimljeni zajedno na Coldplay koncertu, krenula su šuškanja o njihovoj navodnoj vezi. Naime, Byron i Cabot viđeni su na stadionu Gillette u Bostonu, 16. srpnja, kako su se zagrlili, no ubrzo su se povukli iz kadra nakon što su ih kamere "kiss cam" uhvatile.

Međutim, izvor blizak Kristin Cabot za People tvrdi da viralni snimak ne odražava pravu sliku situacije. Prema njegovim riječima, Kristin je već bila u procesu razvoda od supruga prije nego što je otišla na koncert s Byronom.

"Kristin i Andy imali su odličan radni odnos, sjajno prijateljstvo. Nije bilo afere. Bilo je neprimjereno grliti šeficu na koncertu, a ona preuzima punu odgovornost za to, ali skandal, gubitak posla, sve je to nepravedno", izjavio je izvor za časopis People.

Kristin Cabot iz prvog braka ima dvoje djece, dok njezin suprug Andrew, izvršni direktor tvrtke Privateer Rum, također ima dvoje djece iz prethodne veze. Par je već neko vrijeme živio odvojeno.

"Kristin i Andrew Cabot već su neko vrijeme razdvojeni. Te večeri kada je Kristin viđena s Andyjem Byronom, i njezin suprug je bio na istom koncertu, također na spoju", objasnio je izvor.

Unatoč javnoj pažnji i osudi, Kristin se sada fokusira na ono što joj je najvažnije, obitelj. Prema riječima izvora, trenutačno je posvećena dobrobiti svoje djece i privatnosti tijekom razvodnog procesa.

