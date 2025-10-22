Nove snimke Gabriele Spanic izazvale negodovanje, ljudi u nevjerici: 'Što si napravila od sebe'

Latino zvijezda Gabriela Spanic, koju su gledatelji diljem svijeta zavoljeli zahvaljujući legendarnoj ulozi u telenoveli "Dvostruki život" (La Usurpadora), i dalje privlači pažnju javnosti.

Iako je od njezine najpoznatije uloge prošlo više od dva desetljeća, 50-godišnja glumica ne pokazuje znakove usporavanja. Spanic danas živi na relaciji Meksiko – Venezuela, a uz povremeno glumačke angažmane, posvetila se i motivacijskim govorima, televizijskim projektima i nastupima u reality emisijama.

Publika ju je posljednjih godina mogla vidjeti u meksičkim serijama poput "Si nos dejan" i "Corazón guerrero", gdje je dokazala da i dalje ima istu karizmu koja ju je proslavila devedesetih. Osim toga, aktivna je i na društvenim mrežama, gdje s više od dva milijuna pratitelja dijeli detalje iz privatnog života, kao i savjete o ljepoti i pozitivnom stavu prema životu.

A upravo je jedna od njezinih zadnjih objava na Instagramu privukla i pažnju kritičara koji joj posljednjih godina zamjeraju, kako tvrde, "previše estetskih korekcija".

Naime, iako joj brojni obožavatelji tepaju da nije ostarjela ni dan od vremena kad je tumačila likove Paole i Paule Bracho, dio njih smatra i da se glumica previše zaigrala s botoksom.

Gabriela Spanic tvrdi da je za njezin izgled zaslužna zdrava prehrana

"Ovo nije Gabi koju poznajemo, na što ličiš", "Drago mi je vidjeti da si sretna, ali pretjeruješ s botoksom", "Ljepša bi bila da prirodno stariš", neki su od komentara ispod glumičinih nedavnih objava na Instagramu.

Inače, Gabriela je do sada u više navrata isticala kako tajnu njezina izgleda ne čine estetske operacije, već "unutarnji mir, zdrava prehrana i disciplina". "Ljepota nije u vanjštini, već u energiji koju zračiš", izjavila je Gabriela u jednom nedavnom intervjuu.

