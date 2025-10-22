Nove snimke Gabriele Spanic izazvale negodovanje, ljudi u nevjerici: 'Što si napravila od sebe'
Kraljica telenovela ponovno se našla na udaru kritika zbog svog, kako neki tvrde, "plastičnog izgleda"
Latino zvijezda Gabriela Spanic, koju su gledatelji diljem svijeta zavoljeli zahvaljujući legendarnoj ulozi u telenoveli "Dvostruki život" (La Usurpadora), i dalje privlači pažnju javnosti.
Iako je od njezine najpoznatije uloge prošlo više od dva desetljeća, 50-godišnja glumica ne pokazuje znakove usporavanja. Spanic danas živi na relaciji Meksiko – Venezuela, a uz povremeno glumačke angažmane, posvetila se i motivacijskim govorima, televizijskim projektima i nastupima u reality emisijama.
Publika ju je posljednjih godina mogla vidjeti u meksičkim serijama poput "Si nos dejan" i "Corazón guerrero", gdje je dokazala da i dalje ima istu karizmu koja ju je proslavila devedesetih. Osim toga, aktivna je i na društvenim mrežama, gdje s više od dva milijuna pratitelja dijeli detalje iz privatnog života, kao i savjete o ljepoti i pozitivnom stavu prema životu.
A upravo je jedna od njezinih zadnjih objava na Instagramu privukla i pažnju kritičara koji joj posljednjih godina zamjeraju, kako tvrde, "previše estetskih korekcija".
Naime, iako joj brojni obožavatelji tepaju da nije ostarjela ni dan od vremena kad je tumačila likove Paole i Paule Bracho, dio njih smatra i da se glumica previše zaigrala s botoksom.
Gabriela Spanic tvrdi da je za njezin izgled zaslužna zdrava prehrana
"Ovo nije Gabi koju poznajemo, na što ličiš", "Drago mi je vidjeti da si sretna, ali pretjeruješ s botoksom", "Ljepša bi bila da prirodno stariš", neki su od komentara ispod glumičinih nedavnih objava na Instagramu.
Inače, Gabriela je do sada u više navrata isticala kako tajnu njezina izgleda ne čine estetske operacije, već "unutarnji mir, zdrava prehrana i disciplina". "Ljepota nije u vanjštini, već u energiji koju zračiš", izjavila je Gabriela u jednom nedavnom intervjuu.
