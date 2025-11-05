BEZ TERETA /

Nova fotografija Saše Broz podigla prašinu: Svi pričaju o promjenjenom prezimenu njezine kćeri

Foto: Sandra Simunovic/pixsell

Nova objava Saše Broz izazvala rasprave

5.11.2025.
12:12
Hot.hr
Sandra Simunovic/pixsell
Redateljica Saša Broz (57),unuka Josipa Broza Tita, ponovno je dirnula pratitelje objavom fotografije sa svojom kćeri, scenografkinjom Sarom Haas (30). Njih dvije nedavno su boravile u Stockholmu, gdje su uživale u zajedničkom vremenu, a upravo je ta objava ponovno potaknula pitanje koje mnoge intrigira: Zašto Sara ne nosi majčino ili očevo prezime?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saša Broz (@brozsasa)

Zašto baš Haas?

Osim što je kći poznate redateljice, Sarin otac je glumac Ranko Zidarić (60). No, Sara je odlučila nositi prezime svoje bake, Herte Haas. Ta odluka donesena je prije dvije godine, a oba roditelja su je u tome podržala.

"Rekla je da se želi maknuti od tereta našeg prezimena. I Ranko i ja znamo što znači nositi ime koje nosi povijest i očekivanja. Osjetili smo da je njezina odluka prirodna i ima smisla", ispričala je ranije Saša za Ekran.

Uspješna scenografkinja i umjetnica u usponu

Također, Sara Haas radi kao scenografkinja u Zagrebačkom kazalištu lutaka, gdje potpisuje scenografiju za predstavu Tajni dnevnik Adriana Molea. U umjetničkim krugovima se, pak, često govori da je iznimno talentirana slikarica čiji radovi ostavljaju snažan dojam.

"Iako je skromna, Sara zaista fantastično slika. Trenutačno je okupirana projektima, ali sigurna sam da će se uskoro vratiti u atelje i pripremiti svoju četvrtu samostalnu izložbu", poručila je ponosno Saša.

Odnos roditelja ostao lijep i nakon razvoda

Saša i Ranko bili su u braku šest godina, a unatoč razvodu, ostali su bliski prijatelji i suradnici. Upravo su zajedno radili na predstavi Poljubac žene pauka, koju Saša i danas ističe kao jedan od svojih najvažnijih kazališnih projekata.

POGLEDAJTE VIDEO:Od studentskog minimalca do roštilja na svemiru: Ovo je Direktov pregled dana

Nova fotografija Saše Broz podigla prašinu: Svi pričaju o promjenjenom prezimenu njezine kćeri