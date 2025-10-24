Mama Nives puca od ponosa: Sedmogodišnji Oliver Ivanišević iznenadio sve svojim talentom

Radijska voditeljica Nives Ivanišević (43) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama najnovijom fotografijom vezanom za sinčića Olivera (7) kojeg je dobila u braku s našim proslavljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem (51).

Naime, Nives je na Instagramu ponosno podijelila fotografiju slatkih muffina koje je, kako je napisala, sam pripremio njezin sedmogodišnjak.

Foto: Instagram

"Oli napravio muffine", kratko je poručila Nives uz fotografiju kolača, a mnogi su ostali zadivljeni mališanovim kulinarskim talentom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Oliver Ivanišević je ovu jesen krenuo u osnovnu školu

Inače, ova jesen za obitelj Ivanišević ostat će u posebnom sjećanju. Naime, u rujnu ove godine Oliver je započeo i svoje osnovnoškolsko obrazovanje.

Ponosna mama tada je na društvenim mrežama podijelila nekoliko dirljivih trenutaka s prvog dana škole, a pratitelji su odmah primijetili koliko je njezin mališan brzo odrastao. Uz osmijeh i školsku torbu veću od njega, Oliver je spremno krenuo u svoje nove avanture.

Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od prosinca 2017. godine, kada su se vjenčali u tajnosti nakon godinu dana veze. Tri mjeseca kasnije otkrili su da očekuju dijete, a u rujnu 2018. na svijet je stigao njihov sin Oliver, koji je ubrzo postao središte obiteljske pažnje.

POGLEDAJTE VIDEO: Kružni tok posvađao internet, instruktor vožnje riješio misterij svih misterija: Tko tu ima prednost?