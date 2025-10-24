Mama Nives puca od ponosa: Sedmogodišnji Oliver Ivanišević iznenadio sve svojim talentom
Radijska voditeljica se na Instagramu pohvalila sinovim talentom
Radijska voditeljica Nives Ivanišević (43) raznježila je pratitelje na društvenim mrežama najnovijom fotografijom vezanom za sinčića Olivera (7) kojeg je dobila u braku s našim proslavljenim tenisačem Goranom Ivaniševićem (51).
Naime, Nives je na Instagramu ponosno podijelila fotografiju slatkih muffina koje je, kako je napisala, sam pripremio njezin sedmogodišnjak.
"Oli napravio muffine", kratko je poručila Nives uz fotografiju kolača, a mnogi su ostali zadivljeni mališanovim kulinarskim talentom.
Oliver Ivanišević je ovu jesen krenuo u osnovnu školu
Inače, ova jesen za obitelj Ivanišević ostat će u posebnom sjećanju. Naime, u rujnu ove godine Oliver je započeo i svoje osnovnoškolsko obrazovanje.
Ponosna mama tada je na društvenim mrežama podijelila nekoliko dirljivih trenutaka s prvog dana škole, a pratitelji su odmah primijetili koliko je njezin mališan brzo odrastao. Uz osmijeh i školsku torbu veću od njega, Oliver je spremno krenuo u svoje nove avanture.
Podsjetimo, Nives i Goran u braku su od prosinca 2017. godine, kada su se vjenčali u tajnosti nakon godinu dana veze. Tri mjeseca kasnije otkrili su da očekuju dijete, a u rujnu 2018. na svijet je stigao njihov sin Oliver, koji je ubrzo postao središte obiteljske pažnje.
