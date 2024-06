Za Nives Celzijus, sezona ljeta počela je još prošlog tjedna, a sada je atraktivna glumica iz RTL-ove serije 'San Snova' pokazala kako uživa na brodu na hrvatskoj obali.

Gdje se točno nalazi nije otkrila, no to nije ni važno s obzirom na to da su njezine bujne obline, i stražnjica u prvom planu, privukle svu pažnju obožavatelja.

U kratkim hlačicama Nives je pozirala okrenuta leđima prema kameri, noseći grudnjak za kupanje. U opisu fotografije napisala je: "Ta tvoja barka mala...".

U komentarima su je dočekale samo riječi hvale, a mnogi su se nadovezali na njezinu novu pjesmu "Moja pila".

"Predivna si i šarmantna", "Nives, bomba si", "Uživaj ljepotice, zaslužila si", neke su od reakcija na novu fotografiju.

Nives je i prošlog tjedna zagolicala maštu svojih pratitelja objavom iz Crikvenice, kada je dan iskoristila za sunčanje na plaži i isprobavanje morskog specijaliteta - pohanih žaba.

Oduševila je prizorima bez šminke i filtera, naglasivši u opisu da je potpuno prirodna.

