ZAVODLJIVA ENERGIJA /

Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu: Novi duet i vrući spot stižu uskoro

Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu: Novi duet i vrući spot stižu uskoro
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Iako skriva partnera u pjesmi, obećava da će duet biti pravo iznenađenje

1.3.2026.
20:18
Hot.hr
Goran Stanzl/PIXSELL
Pjevačica i influencerica Nives Celzijus (44) nedavno je najavila izlazak novog glazbenog spota za svoj nadolazeći duet pod nazivom „Sinkronija“. Iako još uvijek skriva identitet kolege s kojim je snimila pjesmu, obećava iznenađenje za svoje fanove i najavljuje da će spot biti jedan od najstrastvenijih ikad snimljenih u Hrvatskoj.

Povratak na scenu i prethodni hitovi

Nives je prošle godine osvojila publiku pjesmom „Je, bo’me je!“ koju izvodi zajedno s Prima Bandom. Prije toga, poznata je po zavodljivim i provokativnim spotovima poput „Pila“, gdje zavodljivo pere automobil, te povratničkom hitu „Migni, namigni“, u kojem se pojavila u ribičiji.

Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu: Novi duet i vrući spot stižu uskoro
Foto: Screenshot: Instagram:@nivescelsius

Novi duet i neočekivani spoj

Nives je novi singl „Sinkronija“ komentirala za 24sata: „Skrivam identitet partnera u pjesmi, ali bit će iznenađenje jer smo posve neočekivani spoj. Garantiram da je to najstrastveniji spot ikad snimljen u Hrvatskoj.“ Fanovi tako mogu očekivati kombinaciju strasti, glazbenog talenta i vizualno upečatljivog spota.

Nives Celzijus pozirala u čipkastom donjem vešu: Novi duet i vrući spot stižu uskoro
Foto: Screenshot: Instagram:@nivescelsius

Pjevačica ne skriva da voli izazivati i obožavatelje očaravati svojim vizualima.Nives je pozirala u čipkastom donjem rublju i halterima, preko kojih je navukla bijelu košulju, kombinirajući senzualnost i stil.

POGLEDAJTE VIDEO:Zatvoren Hormuški tjesnac! Štern upozorava: 'Svijet će ostati bez velike količine nafte...'

