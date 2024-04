Nives Celzijus, koju gledamo u seriji 'San snova' na RTL-u i online platformi Voyo, već nekoliko dana boravi u njemačkom gradu Karlsruheu, a sada se pohvalila da se družila s crnogorskim nogometašem Sanibalom Orahovcem i njegovom suprugom Bojanom. Na Instagramu je objavila kako je posjetila stadion nogometnog kluba Karlsruher SC, za koji Orahovac igra, a svojedobno je igrao i Nivesin bivši suprug, Dino Drpić.

Prešao je tamo 2009. godine, iste godine kada je Nives za srpske medije izjavila da su ona i Dino vodili ljubav na centru maksimirskog stadiona. Nives je očito uhvatila sjeta na to razdoblje pa se u objavi na Instagramu našalila na račun događaja te 2009. godine.

"Pravo na centar… Fur immer, KSC!" napisala je Nives uz video u kojem utrčava na centar stadiona. Naravno, njezini pratitelji odmah su shvatili na što cilja, što su joj dali do znanja u komentarima.

Objavila je i nekoliko Instagram priča: na jednoj fotki pozira s prijateljicom Bojanom i suprugom, a u objavi je napisala: "Fali Drpić..." Objavila je i fotografiju na kojoj se vidi Dino kao član nogometne ekipe.

Foto: Instagram/Nives Celzijus Foto: Instagram/Nives Celzijus

Postala je legenda

Podsjetimo, Nivesina je izjava o seksu na centru Maksimira dospjela na ljestvicu britanskog Timesa deset najzanimljivijih sportskih izjava koje su obilježile 2009. godinu.

"Dino je dogovorio da se reflektori na igralištu okrenu prema nama. I konačno je ispunio svoj san o seksu na centru stadiona. Bio je jako zločest", rekla je Nives tijekom intervjua za srpsku televiziju.

Mnogi se sada pitaju je li njezina današnja objava samo podsjetnik na ta vremena ili je njome otkrila tajnu...

Zlatni dani u KSC-u

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Nives Celzijus, Dino Drpić

Karlsruhe se nije proslavio dovođenjem Drpića. Naime, Sport Bild je u priči iz 2011. godine prenio faksimile ugovora i klauzula prema kojima se vidjelo da je Dinamov branič imao mjesečnu plaću od 50 tisuća eura i premije od 20 tisuća eura za pobjedu. Sport Bild je pisao i kako je KSC doplatio Dinamu 750.000 eura za Drpića nakon ispadanja u niži rang, te da mu nisu smanjili plaću, sve do dolaska novog menadžera koji je htio raskinuti ugovor s Dinom. No, on je to odbio pa mu je klub morao platiti otpremninu u iznosu od 500.000 eura.

"Zajedno s navodnom posredničkom provizijom od oko 200.000 eura ukupno je Drpić za 17 utakmica u drugoj ligi zaradio više od dva milijuna eura", prenio je Sport Bild.

Za Drpiće je to, s druge strane, bilo zlatno doba.

