ŠTO KAŽETE? /

Nives Celzijus skinula zimsku odjeću pa pokazala koliko je gipka: 'Svaka čast...'

Nives Celzijus skinula zimsku odjeću pa pokazala koliko je gipka: 'Svaka čast...'
Foto: Goran Stanzl/pixsell

U kratkom videu, koji je snimljen u hodniku njezina prostranog stana u Zagrebu, Nives je demonstrirala gimnastičku vještinu

14.1.2026.
20:38
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Poznata po tome da redovito pomiče granice i iznenađuje javnost, svestrana Nives Celzijus (44) ponovno je uspjela privući pažnju svojih brojnih pratitelja na društvenim mrežama. Žena koja se s jednakom lakoćom ostvarila kao pjevačica, nagrađivana spisateljica i glumica, ovoga je puta u središte stavila svoju zavidnu fizičku spremu. 

U kratkom videu, koji je snimljen u hodniku njezina prostranog stana u Zagrebu, Nives je demonstrirala gimnastičku vještinu. Odjevena u jednostavnu crnu sportsku kombinaciju, bez vidljivog napora izvela je vertikalnu špagu, naslonivši jednu nogu visoko na zid.

Prizor je dodatno oživio i njezin kućni ljubimac. Dok je Nives bila usredotočena na istezanje, njezina se mačka nonšalantno prošetala ispod nje, unoseći dašak tople kućne atmosfere u video. 

"Imam dobro opravdanje zašto mi zidovi nikad nisu čisto bijeli…", aludirajući na to da njezina stopala često završavaju na zidu. Hashtagovi poput #stretching, #lifewithcats i #morningroutines potvrdili su da je riječ o uobičajenom prizoru u njezinu domu, daleko od blještavila pozornice.

Njezina objava nije prošla nezapaženo, a komentari su se ubrzo počeli nizati. Većina pratitelja izrazila je divljenje, ostavljajući poruke podrške i pohvale poput "Lijepo si gipka svaka čast ljepotice" i "Bravo Nives". Jedan od komentara duhovito se nadovezao na njezin problem sa zidovima, ponudivši praktično rješenje: "Wow! Moguće da, radi očuvanja bjeline zidova, samo trebaš oprati stopala prije vježbanja."

POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu

 

