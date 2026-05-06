Nitko nije ovo očekivao! Pogledajte kako je Tom Brady obrijao Ibrahimovića: 'Oklada je oklada'

Jedan od najkarizmatičnijih nogometaša svoje generacije, Zlatan Ibrahimović, iznenadio je svoje pratitelje na Instagramu objavom koja prikazuje nesvakidašnji prizor - legendarni igrač američkog nogometa Tom Brady brije mu glavu.

U seriji od tri fotografije, Ibrahimović sjedi s pomirenim osmijehom dok mu Brady, s pobjedničkim izrazom lica, mašinicom uklanja prepoznatljivu dugu kosu.

Uz objavu stoji samo kratak i zagonetan opis: "Oklada je oklada".

Promjena izgleda izazvala je val iznenađenja među navijačima. Društvene mreže preplavili su komentari jer je Zlatanova duga kosa godinama bila njegov zaštitni znak.

Dok su neki komentirali kako Zlatanu i nova frizura dobro stoji, drugi su bili u nevjerici.

"Mislio sam da Zlatan nikad ne gubi", napisao je jedan korisnik, dok su drugi jednostavno pitali: "Što si to učinio?".

Iako je Ibrahimovićeva poruka potaknula lavinu nagađanja među obožavateljima o kakvom se točno izazovu radilo, ubrzo se otkrilo da se iza svega krije pomno osmišljena marketinška kampanja. Naime, prizor brijanja Zlatanove glave zapravo je isječak iz reklame za američku televizijsku kuću FOX Sports, koja promovira njihovo praćenje Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine.

