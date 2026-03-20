Nogometni bogovi pod svjetlima reflektora: Što filmovi otkrivaju o Maradoni, Messiju i Zlatanu

Tri izvanredna filmska ostvarenja nude dublji, intimniji uvid u živote Diega Maradone, Lionela Messija i Zlatana Ibrahimovića, otkrivajući priče o borbi, prkosu i ljudskosti koje su ih oblikovale u legende kakve danas poznajemo. Sportske dokumentarce o nogometnim ikonama, ali i ostalim vrhunskim sportašima možeš gledati na platformi Voyo.

Foto: Profimedia

Maradona: Dvije duše u jednom tijelu

Dokumentarac Asifa Kapadije, jednostavno nazvan 'Diego Maradona', secira vjerojatno najburniju nogometnu karijeru svih vremena, fokusirajući se na ključne godine provedene u Napulju. Film postavlja fascinantnu tezu o podvojenoj ličnosti: postojao je Diego, nesiguran i drag dječak iz siromašne četvrti Buenos Airesa, i Maradona, arogantan i samouvjeren lik stvoren da se nosi s teretom slave. Kada je stigao u siromašni Napulj, dočekan je kao božanstvo i simbol nade protiv bogatog sjevera Italije. No, ta slava imala je mračnu stranu. Njegova povezanost s lokalnom mafijom, Camorrom, i teška ovisnost o kokainu pretvorile su san u noćnu moru. Maradona nije bio samo igrač; bio je glas potlačenih, a njegova pobjeda protiv Engleske 1986. postala je simbol nacionalne osvete i prkosa.

Foto:

Messi: Tiha upornost i posveta s neba

Za razliku od Maradonine kaotične priče, film 'Messi' redatelja Alexa de la Iglesie prikazuje put tišine, discipline i gotovo dječje ljubavi prema igri. Kroz jedinstveni format večere na kojoj nogometne veličine poput Johana Cruyffa i Andrésa Inieste raspravljaju o njegovom fenomenu, film slaže mozaik o povučenom geniju. Jedan od najupečatljivijih segmenata prikazuje malenog Messija kako si, unatoč strahu, sam daje injekcije hormona rasta, što svjedoči o nevjerojatnoj odlučnosti da uspije usprkos fizičkim preprekama. Film otkriva i ključnu figuru njegova života: baku Celiju. Ona ga je prva odvela na trening i vjerovala u njega kad su svi drugi smatrali da je presitan za nogomet. Njezina prerana smrt duboko ga je pogodila, a svaki njegov pogodak, proslavljen podizanjem prstiju prema nebu, posveta je upravo njoj. Messi je ikona koja dokazuje da se talent i radom mogu pobijediti sve prepreke.

Foto: Latin Sport Images/Alamy/Profimedia

Zlatan: Prkosom iz geta do nogometnog Olimpa

Igrani film 'Ja sam Zlatan', snimljen prema njegovoj autobiografiji, prikazuje uspon jednog od najkarizmatičnijih sportaša današnjice. Priča počinje u Rosengårdu, problematičnoj imigrantskoj četvrti Malmöa, gdje je odrastao kao dijete s balkanskim korijenima. Nogomet mu je bio jedini bijeg od siromaštva i delikvencije. Zbog njegove arogancije i agresivnog stila igre, roditelji suigrača u lokalnom klubu potpisivali su peticiju da ga se izbaci. No, Zlatan je tu ljutnju i osjećaj odbačenosti kanalizirao u nezaustavljivu želju za uspjehom. Njegova priča je oda samopouzdanju; on je anti-heroj koji je uspio nametnuti svoja pravila u svijetu uštogljenog profesionalizma. Zlatan je postao inspiracija za sve one koji dolaze s margine, dokazavši da se drskost, potkrijepljena mukotrpnim radom, na kraju uvijek isplati.

Foto: NIKLAS LARSSON/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

David Beckham, jedan od najprepoznatljivijih nogometaša svoje generacije, proslavio se ne samo izvanrednim izvođenjem slobodnih udaraca i preciznim dodavanjima, već i globalnim utjecajem koji nadilazi sport. Kroz karijeru u klubovima poput Manchester United i Real Madrid, izgradio je status ikone modernog nogometa. Dokumentarna serija 'Beckham: Rat u obitelji' dodatno produbljuje njegovu priču, uključujući odnose unutar obitelji i pritisak slave. U kontekstu kratkog pregleda nogometnih ikona i njihovih dokumentarnih priča, Beckhamov primjer pokazuje kako iza glamura stoje složene životne priče koje publiku približavaju stvarnoj osobi iza legende.

Foto: Magi Haroun/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ove priče, svaka na svoj način, pokazuju da put do vrha nikada nije jednostavan. Iza golova i trofeja kriju se slojeviti ljudski portreti koji nadilaze sport. Sva tri filmska naslova, koja detaljnije istražuju živote ovih nogometnih bogova, dostupna su za gledanje na platformi Voyo.