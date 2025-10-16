Nisu uspjeli sakriti: Internetom kruži snimka koja pokazuje pravi odnos Williama i Kate

Britanski kraljevski par, princ William (43) i supruga Kate Middleton (43) ovih su dana bili u nenajavljenoj posjeti Sjevernoj Irskoj, a njihovo druženje, koje su zabilježile kamere, privuklo je veliku pažnju javnosti.

Naime, princ od Walesa našalio se sa svojom suprugom kada su dobili zadatak guliti jabuke u Long Meadow Cideru u Craigavonu, posljednjoj stanici njihovog posjeta Irskoj 14. listopada.

Princ William se nije ustručavao šaliti na vlastiti računa

Dvojac je obišao nagrađivanu obiteljsku farmu kako bi saznali više o tome kako objekt spaja tradiciju s inovacijama i održivošću, a William je zadirkivao Kate kada je bilo vrijeme za guljenje jabuka.

"Samo nastavi", kazao je britanski prijestolonasljednik svojoj supruzi, koja je izgledala kao da zaostaje. Supružnici su obukli pregače kako bi pokušali napraviti poznati krumpirov kruh s jabukama, a William je sve okrenuo na šalu kad njegov trud nije urodio plodom.

Snimke Williama i Kate privukle pažnju na društvenim mrežama

Na snimkama koje se šire društvenim mrežama, William se s okupljenima šalio na račun svog tijesta koje nije izgledalo kao krug. "Krug?", pitao je začuđeno, na što su se svi, uključujući Kate nasmijali.

"Ako ga gledate ovako, izgleda kao krug", nastavio se šaliti 43-godišnji princ okrečući svoje tijesto na drugu stranu, a na pitanje je li više pravokutnik, odgovorio je: "Pravokutnik, svakako. Ovo je nova vrsta".

No, za razliku od Williama, njegova supruga ipak je bila vještija u izradi tijesta pa se princ, gledajući Kateino tijesto, pitao: "Kako je njeno postalo tako kružno, a moje izgleda kao pravokutnik?'

