Ništa od velikog vjenčanja na jahti: Bivša supruga Harisa Džinovića neće pred oltar s bogatašem

Nakon rastave braka sa srpskim glazbenikom Harisom Džinovićem, modna dizajnerica Melina Galić napustila je Srbiju i preselila se u Monako, gdje je nastavila život u jednoj od najluksuznijih četvrti Monte Carla. Kako je otprije poznato, u Monaku sretno živi s bogatim poduzetnikom čiji je identitet zasad nepoznat.

Ipak, kako tvrde izvori za srpske medije, poduzetnik je poznat kao vrlo galantan, a o njihovoj ljubavnoj sreći ranije su pričali njihovi poznanici iz Monaka.

Premda se ranije pričalo kako bogati poduzetnik i lijepa dizajnerica planiraju okruniti svoju ljubav glamuroznim vjenčanjem na luksuznoj jahti u vlasništvu mladoženje, izvori za Kurir sada tvrde kako će se na vjenčanje ipak još malo morati pričekati.

Kurir tako prenosi da se vjenčanje neće održati tako skoro, što ne znači da ljubavna veza nije ozbiljna.

"Od vjenčanja nema ništa. Neće biti vjenčanja ni velike proslave. Istina je da Melina ima ozbiljnog partnera i da je sretna s njim", otkrio je izvor za Kurir dodavši kako je Melinin novi partner ozbiljan i uspješan poslovni čovjek bez želje da postane dijelom javne scene.

Kako prema navodima izvora vjenčanja neće biti, izvor za srpske medije iznio je i sumnju da je čitava priča plasirana kako bi dizajerica pokazala bivšem suprugu, inače srpskom poznatom glazbeniku, kako joj i bez njega odlično ide u životu: "Priča o braku možda je bio način da se pjevaču pošalje poruka, da se naljuti."

Izvor blizak Melini također navodi kako je dizajnerica vrlo sretna uz novog partnera koji joj pruža stabilnost, sigurnost i luksuz.

