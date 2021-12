3,2,1, SELFIE! / Najseksi objave u godini na izmaku: Kardashianke, Britney, Dua Lipa... Zbog ovih slika su nam trebali tlakomjeri

Priznajte, sigurno ste barem jednom u životu 'okinuli' selfie iz kupaonice. Nekad baš ne možete odoljeti rasvjeti u kupaonici, a kosa vam je taj dan 'baš ono top'. Koliko god se pozivali na kosu ili make-up, duboko u nama čuči jednostavno potreba da ovjekovječimo taj trenutak u kojem tako dobro izgledamo. No, znanstvenici su išli i korak više i počeli istraživati cijeli fenomen selfija. Skupina znanstvenika iz Velike Britanije i Indije u Međunarodnom je časopisu za ovisnosti i mentalno zdravlje objavila članak koji opisuje njihovo istraživanje navedenog područja: "Poremećaj osobnosti nazvan "selfitis" opisuje se kao ovisnost o snimanju selfie fotografija i njihovom objavljivanju na društvenim mrežama kako bi osobe koje to čine popravile vlastito samopouzdanje, raspoloženje, te zadovoljile potrebe za društvenim nadmetanjem i konformizmom. Često snimanje selfija također se dovodi i u vezu s drugim problemima u mentalnom zdravlju, poput niskog samopouzdanja". Zanimljivo, zar ne? Zato u nastavku donosimo niz selfija slavnih - i to s omiljenog mjesta za poziranje - njihove kupaonice!