Nina Skočak, hrvatska je influencerica, novinarka, a po novome i političarka čiji je portfelj interesa i utjecaja teško opisati jednom rečenicom. Od nedavno nosi i titulu najmlađe nositeljice liste na izborima za Europski parlament, na kojima je debitirala istaknuvši potrebu za jedinstvom, poštivanjem ljudskih prava i slobode, uz poseban fokus na mlade. Nina se može pohvaliti i s tri diplome - završila je novinarstvo i politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, nakon čega je obrazovanje nastavila na Vrije Universiteit Brussel, gdje je završila European and International Governance master's.

Iako joj je ulazak u Europski parlament izmakao za dlaku, svoj je utjecaj opravdala brojkama izlaznih anketa, a iza sebe je tada ostavila brojne etablirane stranke i poznate europarlamentarce.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Nina Skočak

Poznata je po promoviranju zelene politike, odijeva se uglavnom u second-hand dućanima, a šira publika naprosto obožava njezin, sada već prepoznatljivi, vintage stil.

Nakon zahtjevne godine, prepune projektata i radnih obaveza, Nina je napokon uhvatila vremena i za kraće uživanje u ljetu, a za Net.hr je ispričala više o svojim planovima, modnom izričaju, nedavnom prekidu s dečkom, a osvrnula se i na svoje iskustvo na izborima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za početak, možete li mi reći nešto o svom ljetu? Imate li u planu neko putovanje ili odmor nakon zahtjevne godine? Hoćete li ljeto provesti u Bruxellesu ili u Hrvatskoj?

Ovo ljeto većinom provodim u Hrvatskoj. Nakon ove godine uistinu mi treba neki laganiji tempo. Pretežito sam u Zagrebu, ali putujem s prijateljicama u Pulu i na Rab. Ustvari, ljeto mi je radno, ali imam tu privilegiju rada od kuće, tako da onaj najtopliji dio dana provodim za laptopom, a ostatak dana uživam.

Kako ste zadovoljni rezultatima izbora za Europski parlament? Kakav je osjećaj biti najmlađa nositeljica liste?

Pa meni se čini kao da je to bilo prije jedno tri godine haha. Iskreno, to je bilo iskustvo koje doslovno mijenja život, toliko sam toga naučila, upoznala toliko ljudi koji su mi sada postali ekstremno bliski, ali je to definitivno jedno od mojih najtežih životnih pothvata do sada i taj period me iscrpio na sve moguće načine, i fizički i psihički.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedino što mi je sada na umu je da sam presretna što je gotovo ahahah. Ali da sam zadovoljna, naravno da jesam i ekstremno mi je drago da sam imala hrabrosti za tako nešto, jer sada kada znam koliko je ovaj put težak ne znam da li bih se usudila na to da sam unaprijed toga bila svjesna. Dokaz da nekada ipak treba malo riskirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji je opis vašeg trenutnog posla i koliko ste zadovoljni radom i životom u Belgiji? Kako izgleda ljeto u Bruxellesu? Gdje se izlazi i što vam se najviše sviđa u tom gradu?

Radim za jedno savjetodavno tijelo Europske komisije koje okuplja znanstvenike. Ja obožavam život i rad u Bruxellesu. Iznimno međunarodna vibra i grad i velik dio života ustvari se okreće oko posla i poslovnih aktivnosti EU i međunarodnih organizacija. Za sada mi takav stil života paše. A ljeto je kao i u svakom velikom gradu. Poprilično prazno, ali je odlično to što nije vruće i dan traje do 10-11 navečer tako da se vrijeme uistinu može super iskoristiti.

Kako je izgledao vaš put u politiku? Jeste li oduvijek znali da se želite baviti međunarodnim poslom, ili je odluka došla spontano?

Uhh, definitivno je ta odluka bila dosta spontana. Nisam se nikada primarno zamišljala u ulozi političarke. Da, zanimali su me međunarodni odnosi, ali ne kroz tu političku sferu. Još od faksa su me fascinirali izbori i dinamike stranaka i kampanja i uvijek sam te predmete najviše volila, tako da ipak ima nekih poveznica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Nina Skočak

Vaš TikTok profil posvećen je buđenju svijesti među mladima. Jeste li zadovoljni rezultatima koje postižete na tom području?

Ja volim reći da je moj TikTok kao neki televizijski program, može se naći svega, od zabavnog do edukativnog sadržaja, ali definitivno volim tu neku "višu" dimenziju koju društvene mreže mogu imati. Ukazivanje na neke probleme, širenje svijesti i edukacija... Ja sam zadovoljna kako ja to radim i vjerujem da je to taj dodatan faktor i razlog zašto mi moja publika toliko vjeruje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Nina Skočak

Znam da ste velika zaljubljenica u modu i zelenu politiku te da često kupujete u second-hand shopovima. Možete li reći nešto više o tome? Odakle crpite inspiraciju za svoje savršene outfite? Koliko vam je moda važna u izražavanju sebe?

Moda je za mene ono što je za slikara platno. Najbolji način za izraziti sebe i svoju kreativu. Moda mi daje neku posebnu snagu i motivaciju u životu. Na primjer, kada imate loš dan i sredite se da izgledate kao milijun dolara, sve je nekako lakše i bolje. Održiva moda je jedan aspekt koji je meni vrlo važan, većinom kupujem u second-hand shopovima, a inspiraciju najviše pronalazim u starim fotografijama žena.

Kako se odjevaju Hrvatice u usporedbi s Belgijankama? Koje su glavne razlike i sličnosti u stilu i modi između Hrvatske i Belgije?

Pa Belgijanke imaju malo odvažniji stil i više vode računa o održivosti, dok su Hrvatice češće uniformirane u mainstream brendove kao što je Zara. Iako Hrvatice puno više vremena i novca odvajaju na svoj izgled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Nina Skočak

Za kraj, možete li mi otkriti nešto o svojoj vezi? Kako napreduje odnos s dečkom? I je li bolje dejtati strance ili Balkance?

Pa nedavno smo prekinuli, tako da sam trenutno solo i u tome uživam. Ova godina bila mi je prekretnica za mnoge stvari, pa tako i za ljubavni plan. Generalno mi se čini da su i stranci i Balkanci dosta slični, no najveću razliku vidim u tome da su Balkanci tradicionalniji i još uvijek gledaju muško-ženske odnose kroz tradicionalne naočale. Sad nekome to paše, a drugima ne, ali je to jedna vidljiva razlika. Ostalo sve mi je skoro pa isto haha.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Influencerica Nina Skočak otkrila savjet političarima na TikToku: 'Budite autentični'