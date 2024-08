Bugarsko-kanadska glumica Nikolina Konstantinova Dobreva, javnosti poznatija kao Nina Dobrev (35) u svibnju ove godine doživjela je prometnu nesreću tijekom vožnje terenskim biciklom. Tada je na Instagramu objavila fotku na kojoj se nalazi na bolničkom krevetu, prima infuziju i nosi gips. Sada, tri mjeseca nakon nesreće, za People je izjavila kako napreduje njezin oporavak.

"Mislim da napredujem prilično dobro. Malo sam ispred vremena što se tiče ozdravljenja, ali to je još uvijek vrlo dug proces", rekla je i dodala da su liječnici iznenađeni koliko se brzo oporavlja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na potresnu fotku u bolničkom krevetu koju je objavila na Instagramu, objasnila je ozbiljnost svojih ozljeda. Naime, doživjela je puknuće prednjeg križnog ligamenta i meniskusa te prijelom platoa tibije. Tada nije bila ni svjesna da te ozlijede znače toliko dug oporavak.

"Nisam znala da to znači devet mjeseci do godinu dana oporavka. Često se u ovoj točki procesa ozdravljenja ljudi ponovno ozlijede jer se osjećaju dobro i počnu raditi normalne stvari. Moram se na neki način podsjetiti da se još uvijek oporavljam i da će to trajati još neko vrijeme."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dečko joj je velika podrška

Inače, Nina se upravo vratila s Olimpijskih igara u Parizu 2024. gdje je bila s dečkom, bivšim profesionalnim snowboarderom Shaunom Whiteom (37). Nina tvrdi da joj je njezin dečko velika podrška u njezinom oporavku, a tijekom prisustvovanja Olimpijskim igrama joj je pomogao zbog činjenice da ondje ima dosta hodanja, u što nije bila upućena.

"Nikad nisam bila i nisam imala pojma koliko ima hodanja. Sve te ulice su zatvorene pa morate hodati od mjesta do mjesta. Zbog toga mi je ondje sredio invalidska kolica kako ne bih morala toliko hodati. Imali smo i moje štapove i on je cijelo vrijeme bio uz mene i brinuo se o meni", izjavila je.

Foto: Profimedia Nina Dobrev i Shaun White

Foto: Profimedia Nina Dobrev i Shaun White

Podsjetimo, Nina i Shaun upoznali su se na događaju koji je organizirao Tony Robbins, a njihova veza traje još od 2019. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Teška prometna nesreća na A1. Ogromna kolona pred tunelom