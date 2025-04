Nina Badrić slavi Uskrs na najdražem otoku: 'Ovdje mogu biti to što jesam'

Pjevačica Nina Badrić (52) često se vraća na otok Hvar gdje uživa u prirodi, moru i miru. Tako je Uskrs dočekala ondje uz svoje najbliže.

Nina je na svom Instagram profilu objavila nekoliko fotografija i otkrila pratiteljima kako je provela blagdan.

"Tradicionalni Uskrs na Hvaru uz obilje blagoslova našega don Stanka. Sretan i blagoslovljen Uskrs svima!", napisala je pjevačica u objavi.

U subotu se fotografirala na stepenicama u sportskom izdanju, a društvo joj je pravio pas. "Ovdje mogu biti to što jesam", piše uz fotografiju, koju je Simona Mijoković komentirala: "Ti si ljubljeno dijete Božje. Možeš hodati, a On vrati tvoj hod, možeš lutati, a On vrati tvoj smjer, možeš misliti, a On tvoje misli već poznaje."

Supruga pjevača Jacquesa Houdeka, Brigitte, također je komentirala objavu: "Djevojčica i frajer. Preslatki!"

"Divna moja", "Pogled u daljinu", "Lijepo, u svom miru. Uživaj prelijepa, draga ženo", "Najdivnija žena na svijetu", glasili su ostali komentari.

Nina je prije nekoliko dana sudjelovala i na procesiji Za križen koja se održava u središnjem dijelu otoka Hvara u noći Velikog četvrtka. Pjevačica je komentirala kako je posebna čast biti križonoša, iako to nije nimalo lako jer križevi, koji se nose u ovoj procesiji, teže i do 18 kg.

