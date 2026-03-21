Nina Badrić posjetila rodni kraj nikad prežaljenog pjevača: 'Tek sada mi je jasno sve'

Jedna od najvećih hrvatskih glazbenih zvijezda, Nina Badrić (53), podijelila je s pratiteljima na Instagramu iznimno emotivan trenutak, objavivši videozapis svog posjeta Kruševu, rodnom gradu neprežaljenog makedonskog pjevača Toše Proeskog. Kroz dirljivu posvetu svojem dragom prijatelju i kolegi, Nina je otkrila kako je ispunila dugogodišnju osobnu želju i probudila uspomene kod brojnih obožavatelja diljem regije.

Dugogodišnja želja i emotivno putovanje

U objavi koja je brzo odjeknula, Nina je otkrila duboko osobnu motivaciju iza svog putovanja. "Obećala sam sebi davno da ću jednom doći u Kruševo zapaliti svijeću za našeg Tošu i vidjeti njegovu spomen kuću i rodni kraj", započela je svoju objavu. Pjevačica, koja se trenutno nalazi usred iznimno uspješne regionalne turneje "Nina Unplugged", iskoristila je priliku između nastupa kako bi se uputila na ovo svojevrsno hodočašće. Njezin posjet nije bio samo turistički, već duboko duhovan i emotivan, što se jasno vidi u priloženom videozapisu.

Video prikazuje kadrove impresivne Spomen kuće Todora Proeskog, suvremenog muzeja koji čuva uspomenu na njegov život i karijeru, kao i posjet manastiru Sv. Preobraženja, za koji Nina navodi da je Toši bio "drugi dom". Snimke snijegom prekrivenog Kruševa, upaljenih svijeća u crkvi i Ninina tiha molitva pred ikonostasom prenose atmosferu spokoja i dubokog poštovanja. Vrhunac videa je dirljiv trenutak u kojem pjevačica nježno dotiče veliki portret svog prijatelja, sažimajući svu emociju u jednoj jednostavnoj gesti. "Tek sada mi je jasno sve", napisala je, sugerirajući da je tek na licu mjesta u potpunosti shvatila veličinu i duh čovjeka kojeg je poznavala.

'Božji dar koji je obilježio sve nas'

Nina Badrić u svojoj se objavi nije suzdržavala od iskazivanja divljenja prema Toši Proeskom, ne samo kao glazbeniku, već i kao osobi. Opisala ga je kao "najboljeg pjevača kojeg je ikada čula" i "najponiznijeg čovjeka kojeg je ikada upoznala", ističući kako su njegov život obilježile tri stvari: vjera, glazba i sport. "A on je obilježio nas za sva vremena. Nikada zaboravljen i zauvijek voljen. Todor... Božji Dar", zaključila je Nina.

Njezine riječi snažno su odjeknule među pratiteljima, koji su u komentarima izražavali tugu i poštovanje: “On je imao misiju na ovom svijetu i ispunio ju je. Anđeo bio, anđeo ostao. Nikad prežaljeni Toše.”

