"Situacija je slična kao da vas je pogodio potres, sudare se tektonske ploče, dođe do ogromnih pomaka, odjednom vaš identitet se promijeni, i ništa nije isto kao što je bilo prije. Onda slijedi niz manjih potresa, vibracija koje naprosto slažu stvari na svoje mjesto, tako da još neko će vrijeme proći dok se meni teren ne stabilizira i dok sve ne sjedne na mjesto na kojem bi trebalo biti. Mogu potpuno realno shvatiti u kojoj novoj realnosti sad zapravo živim, i mislim da tu nisam jedina", ispričala je Nikolina Pišek u intervjuu za Avaz. Priznala je da je u novoj životnoj fazi filtrirala odnose s ljudima:

"Izvanredno je posložiti si život na neki način ko su ti ljudi na koje možeš računati. Ali ovakve tektonske promjene te uvijek iznenade, tako da za neke ljude za koje sam mislila da su oni na koje mogu uvijek računati, sam shvatila da su tu bili samo dok je bilo dobro, i da su bili zapravo jako toksični. Ali ima opet onih koji su cijelo vrijeme bili autentični i koji su iskreni i pravi. Ali ono što je lijepo što se dogodi smjena, i dođe do nekog filtriranja i neki prođu kroz to sito, neki ostanu na površini, a stvore se i neki novi", rekla je.

Podrška u teškim trenucima

U ovim teškim trenucima dobila je podršku mnogih poznatih lica iz čitave regije. Prvenstveno od žena.

"Specifičan je taj odnos žene prema ženi i ima svega, ima jako puno malicioznosti, narcizma, nesigurnosti i strahova. Uglavnom se najgori napadi dešavaju iz strahova i vlastitih nesigurnosti, jer ako omalovažavaš drugog, ako si na nekom nižem razvojnom stupnju onda smatraš da uzdižeš sebe, a situacija je dijametralno suprotna", ispričala je Nikolina. Također, osvrnula se i na zlonamjerne komentare.

"Uglavnom se susrećem s takvim komentarima da sam hladna, to je naprosto neka barijera ili štit od ljudi koje ne želim imati u svom okruženju, podsvjesna barijera. A obično ti ljudi koje percipiraju kao hladne, distancirane, rezervirane, uobražene, koji su samo malo možda ranjiviji i emotivniji i nemaju tako dobre štitove, ne mogu tako dobro podnijeti izdaju, neprijateljstva, bilo kakvu nelojalnost, pa je nekako lakše da signaliziraju ljudima da ne prilaze", tvrdi voditeljica.

Dotaknula se i svog odnosa sa Severinom. Naime, mnogi misle da su u dramatičnom sukobu.

"To je dobilo dosta prostora u medijima, ali nije riječ o dramatičnom sukobu kako bi sad moglo izgledati, to je nešto što se dogodilo, okrznulo nas ali stvar je u tome da mogu shvatiti kada osoba reagira jako emotivno, intenzivno, pogotovo osoba u njenoj situaciji i to mi je sada puno jasnije nego onda, jer ona je isto žena na Balkanu", zaključila je.