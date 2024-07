Voditeljica i glumica Nikolina Pišek (51) na društvenoj mreži redovito dijeli isječke iz privatnog života, a sada je najavila veliku životnu promjenu.

RTL-ova voditeljica je podijelila video na Instagramu u kojem se šeće u bikiniju na obali mora. U prvi plan upala je njezina zavidna linija, koju je stekla redovitim treninzima u teretani.

"Donijela sam neke nove i hitne odluke. Životne. I vjerojatno će promijeniti moju stvarnost na milijun neočekivanih načina. Nadam se dobrih. Ovo ljeto će mi biti jedno od najradnijih i najtežih ikada, s promjenama koje će odrediti moj daljnji životni put", započela je Nikolina.

"Otkrivat ću vam stvari malo po malo, kako uhvatim ritam i koliko se budem osjećala ugodno. Ne toliko zbog mene (iako i to djeluje psihoterapeutski - suočiti se sa svojim strahovima i o njima progovoriti javno). Nego zbog svih onih koji prolaze kroz slične borbe, ili mnogo, mnogo teže sami i u tišini. Istina nije uvijek ono što nam se čini. A govor o njoj djeluje oslobađajuće. Kao da izgovorene stvari postaju lakše i manje važne. Trivijalne. I zato ću ovo ljeto, između dosta gustih obaveza, loviti samo ovakve trenutke. Bez ičega. Ogoljene do kože. Samo more, stijena, dragi ljudi i onda bijeg u realnost. I nadam se da cu opet sve uspjeti izdržati", zaključila je.

Fanovi je obasipali komplimentima

Brojni pratitelji oduševili su se njenom vitkom linijom, a komplimenata u komentarima nije nedostajalo.

"S tijelom boginje, sve je lakše", "Toliko si lijepa i zgodna", "Zgodna do bola", "Raj za okice", "Predivno tijelo", komentirali su fanovi.

Podsjetimo, Pišek se nedavno uselil u vilu u zagrebačkim Šestinama koja vrijedi vrtoglavih 1,7 milijuna eura, a koju još uvijek preuređuje.

Luksuzno izdanje od 420 kvadrata zahtijeva mnogo rada, a cijeli proces preuređenja glumica je podijelila na Instagram profilu.

