Otkako je u svibnju ove godine preminuo Vidoje Ristović, gotovo da nije prošao niti jedan dan da se ime Nikoline Ristović, odnosno Nikoline Pišek nije spomenulo u medijima. U komentiranje njenog privatnog života uključile su se i brojne druge osobe, počeviši od njezina svekra, Miše Grofa, do Borne Kotromanić i Vlatke Pokos.

Kotromanić je, prisjetimo se, u javnost plasirala navodne ljubavne poruke koje joj je Vidoje u prošlosti slao, kao i brojne uvrede na račun Ristovićeve udovice, a često se o svemu znala prepucavati i s Vlatkom Pokos, dok je u pozadini Miša Grof svakodnevno "ispucavao" nove teze o "preotimanju" velikog nasljedstva Ristovićevih.

O svemu ovom, Nikolina je konačno odlučila progovoriti za Slobodnu Dalmaciju.

"Riječ je o osobama koje su se, ne mojom željom, upetljale u moj život, ja ih nisam pozvala, i meni je iskreno žao što oni očito nemaju nikog od dobrih i bliskih prijatelja, ili rodbine, koja bi ih uputila da svojim djelovanjem štete drugima, a ponajviše sebi. Ja sam to pitanje u potpunosti prepustila u ruke stručnih osoba, odnosno sudstva, pravosuđa i institucija za koje vjerujem da će odraditi pravi posao. Jedna stvar je štetiti sebi, na to ne mogu utjecati niti me briga, a druga stvar je štetiti drugima. Ti bi ljudi trebali shvatiti da svako djelovanje ima svoje posljedice, neke su i dugoročne. Možda nekima uspije u takvom djelovanju proći nekažnjeno, ali ne kada se to djelovanje usmjeri protiv mene i moje obitelji", rekla je Nikolina te dodala da je jedino što može raditi je nastaviti mirno živjeti koliko može, ne obazirući se na njih jer je se oni ne tiču, niti je se dotiču i nadati se da će institucije učiniti pravi posao.

Podsjetimo, Nikolina je nedavno dobila i angaman na Uni TV te trenutno radi kao voditeljica emisije "Donna show". Sudeći prema njenim svakodnevnim objavama, živi na relaciji Zagreb - Beograd i uživa u onom što radi.

"Znam da izgleda kao povratak nakon dužeg vremena, ali moje izbivanje nije bilo toliko dugo. Na hrvatskim malim ekranima jesam izbivala, ali sam paralelno radeći i u Hrvatskoj i nakon prestanka rada u HR, prošla sve televizije regije, tako da ne znam tko je radio na toliko televizija kao što sam radila ja, i uvijek su mi vrata bila svugdje otvorena", izjavila je.

Dodala je i kako joj život na putu nije ništa novo, no da joj je ipak malo teže jer nema nikog tko bi se pobrinuo za njenu Unu.

"Cijelu godinu sam putovala radeći projekt u Beogradu, i radeći na dva projekta u Zagrebu istovremeno. Bilo je gužvovito, ali se izdržalo. Sada je teže jer nemam logistike, nemam nekog tko će se pobrinuti za Unu, to su stvari koje rješavam u hodu. To je teško, ali sve drugo se može", govori voditeljica te dodaje kako se svi pokušavaju adaptirati i podržati Unu koliko je maksimalno moguće.

Spomenula je i kako se nada da se njena druga kćer, Hana, koja trenuto studira u Italiji, neće vraćati u Hrvatsku.

"Hana studira medicinu u Milanu, prebacila se iz Velike Britanije jer joj više odgovara boravak u Italiji. Jako sam ponosna i sretna što njoj to tako fantastično ide i nadam se da će tamo i ostati, da se neće vraćati", izjavila je.

Na Uni Tv, Nikolina ponovno radi sa svojim dugogodišnjim suradnikom, Danijelom Delaleom.

"Da, opet Danijel Delale, hehehe. Izgleda da je to jedini muškarac s kojim ću ostati neraskidivo vezana najduži niz godina. Morate raditi distinkciju između privatnog i poslovnog života, i mi to dosta uspješno radimo. Posao je posao. Kad se radi, dođe povremeno i do neke argumentacije ili žučnije razmjene mišljenja, ali to ne znači da prijateljstvo zbog toga pati. Kreativni proces je takav", rekla je.

Za kraj je odgovorila i na pitanje "što bi poručila ženama koje su se našle u istoj situaciji kao i ona", citirajući pritom najpoznatiju rečenicu iz "Ane Karenjine", Lava Nikolajeviča Tolstoja.

"Ne postoje dvije iste situacije ili dvije iste tragedije. Ne postoji univerzalni recept kako se izboriti s nekim životnim nedaćama, jedino što je istina da iza svakog sunca dolazi kiša i iza svake kiše dolazi sunce i to su ciklusi koji se svima događaju… Veliki je blagoslov biti anoniman, odbolovati svoje tuge na miru i bez medijske pažnje željnih dušebrižnika. Zaključak i savjet ne postoji, postoji jedino misao kojom bismo se morali voditi u životu - jedino što je postojano u životu je promjena i te promjene su nešto što moramo prihvatiti i čime se moramo nositi. Teško ih je prihvaćati. Svi ljudi su robovi nekih svojih navika i očekivanja te konformističkih ideja. Teško je iskočiti iz svoje zone komfora, ali sve te promjene nas vode na neko drugo mjesto u životu koje je iz nekog razloga stavljeno pred nas", rekla je voditeljica te zaključno dodala kako žene ne bi smjele zaboraviti na to koliko su zapravo vrijedne.