Mišićavi frajer s Dore postao hit večeri: Evo tko je ljepotan koji je zaludio Hrvatice

Nakon prve polufinalne večeri Dora 2026., društvene mreže nisu brujale samo o nastupima i favoritima za finale. Neočekivanu pažnju gledatelja ukrao je mladić iz backstagea.

Kratko se pojavio u kadru kao dio tima Lima Lena, ali tih nekoliko sekundi bilo je dovoljno da pokrene lavinu reakcija na platformi X.

„Super je meni ova Dora“, „Najljepši trenutak ove večeri“, „Tko je ovaj dečko iz backstagea?“, nizali su se komentari, a korisnici su ubrzo krenuli nagađati o njegovu identitetu.

Foto: Screenshot Hrt

Tko je misteriozni mladić?

Ubrzo je otkriveno da je riječ o Nikiju Vraniću iz Pule, koji je široj publici poznat po sudjelovanju u jednom reality showu prošle godine. Tijekom tog televizijskog iskustva istaknuo se svojom životnom pričom, ali i fizičkom spremom.

Vranić se tada predstavio kao fizioterapeut koji već godinama radi u nogometnom klubu, a paralelno se bavi i drugim poslovima. Gledatelji su zapamtili i njegovu tešku životnu priču, otvoreno je govorio o tragičnom gubitku oca u djetinjstvu te izazovima kroz koje je njegova obitelj prolazila.

Osim što je radio kao fizioterapeut, Vranić je kroz život obavljao razne poslove, od građevine i vodoinstalaterskih radova do rada u pogrebnom poduzeću. Otkrio je i da je do sada sudjelovao u više od 200 pogreba.

Uz to, okušao se i u modelingu te snimanju reklama, a pojavio se i u manjoj ulozi u akcijskom filmu The Hitman's Wife's Bodyguard, u kojem su glumili Salma Hayek i Ryan Reynolds.

Društvene mreže ga “proglasile pobjednikom večeri”

Ipak, čini se da mu je upravo kratko pojavljivanje na Dori donijelo novu dozu popularnosti. Na X-u su se nizali komplimenti na račun njegova izgleda, ali i karizme.

„Može li on nastupati iduće godine?“, „Backstage je bio zanimljiviji od pola nastupa“, šalili su se korisnici.

I dok su izvođači vodili bitku za ulazak u finale, jedno je sigurno - nekoliko sekundi u kadru bilo je dovoljno da Niki Vranić postane jedno od najkomentiranijih lica večeri.

