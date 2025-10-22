PRAVA PRINCEZA /

Nikada viđene fotografije s vjenčanja? Thompsonova nećakinja još jednom oduševila fanove

Foto: Neva Zganec/pixsell

Ispod objave nizali su se pozitivni komentari, što je kod mnogih izazvalo pitanje - radi li se o fotografijama s vjenčanja ili o novom, simboličnom snimanju

22.10.2025.
8:30
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Prije točno mjesec dana, Lejdi Perković, nećakinja pjevača Marka Perkovića Thompsona (58), izrekla je sudbonosno “da” plesaču Ivanu Jarnecu. Par je tada slavio u krugu obitelji i prijatelja, a sada je Lejdi iznenadila svoje pratitelje na društvenim mrežama dosad neobjavljenim fotografijama.

Na novim fotografijama Lejdi pozira u elegantnoj bijeloj haljini koja neodoljivo podsjeća na vjenčanicu, a uz njih je kratko napisala: “Spremna sam udati se.” Ispod objave nizali su se pozitivni komentari, što je kod mnogih izazvalo pitanje - radi li se o fotografijama s vjenčanja ili o novom, simboličnom snimanju.

Nije poznato je li riječ o jednoj od haljina koje je nosila na sam dan vjenčanja ili se radi o modnom editorijalu koji je nastao nakon ceremonije, no njezini su pratitelji oduševljeno reagirali. Komentari su se nizali jedan za drugim, a mnogi su joj ponovno čestitali i pisali kako izgleda “poput prave princeze”.

Podsjećamo, Lejdi je kći Dražena Perkovića, mlađeg Thompsonovog brata, a na društvenim mrežama često pokazuje koliko je strastvena stričeva navijačica, dijeleći fotografije i snimke s njegovih koncerata. 

Zanimljivo je da je upravo Marko Perković Thompson zaslužan za njezino ime. Iako su je roditelji namjeravali nazvati Paola, stric je odlučio drukčije – kao prvo žensko dijete u obitelji, dobila je posebno ime: Lejdi.

