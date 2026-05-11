Nika Komadina angažirala poznatog Mistera Hrvatske za spot: Samo zbog nje se vratio u javnost
Nika Komadina izbacila novi singl, a spot podsjeća na film James Bonda. Najveći šok za fanove bio je izbor za glavnu mušku ulogu
Nika Komadina pjevačica je koja svoju glazbenu karijeru shvaća itekako ozbiljno pa za suradnike bira iskusne autore, tekstopisce, režisere i sve druge profesionalce koji su ključni za stvaranje njene lijepe glazbene priče. Tako je i za svoj najnoviji singl “Gubiš me” snimila pravi “jamesbondovski” spot u kojemu lete privatni avioni i gube se milijuni na kocki.
Glavnu mušku ulogu Nika je dodijelila najpoznatijem Misteru Hrvatske, zgodnom Dinu Bubičiću koji je samo zbog nje nakon dugo vremena izašao pred oči javnosti.
'Uz malo šarma i prijetnje zubarskom brusilicom je pristao'
"Dinu i mene veže zanimljivo poznanstvo, sad već mogu reći i prijateljstvo. Upoznali smo se u teretani gdje oboje treniramo, slučajni razgovor pored trake za trčanje otkrio je da imamo mnoge zajedničke teme pa smo se sve češće upuštali u priču, o najrazličitijim stvarima, a kada je otkrio da sam stomatolog, počeo je dolaziti u moju ordinaciju te ga moram pohvaliti kao discipliniranog pacijenta koji vodi brigu o svom dentalnom zdravlju.
Kada sam razmišljala tko bi mogao glumiti u mom novom spotu, Dino mi je odmah pao na pamet, ali sam mislila da će me odbiti obzirom da se povukao iz javnosti. Uz malo šarma i prijetnje zubarskom brusilicom, srećom je pristao hahahaa”, kaže simpatična i uvijek za šalu raspoložena Nika koja, kada nije za mikrofonom ili u studiju, radi kao stomatolog u obiteljskoj ordinaciji u Rijeci.
Završila oralnu kirurgiju, ali joj je pjevanje velika ljubav
Uspješno je završila master iz oralne kirurgije i implantologije u Austriji, a pjevanje je odmalena njena velika ljubav u koju je odlučila uložiti svo svoje vrijeme i zarađeni novac.
Za scenu letenja u novom spotu Nika je savladala strah od visine te otkrila da se toliko uživjela u ulogu da uopće nije razmišljala o rizicima, već se jednostavno prepustila uputama režisera Sergija Cinghialea i shvatila da je za dobru scenu spremna riskirati.
Smatra da je dobar spot koji će publiku zaintrigirati jako važan element koji pjesmi daje dodatnu vrijednost, a “Gubiš me” ju je očarala tekstom, senzualnošću i zaraznim ritmom za koji kaže da “liječi slomljena srca”.
Izvođački talent brusi u Americi
Djelo je provjerenih autora nekih od najvećih regionalnih hitova Dragana Brajovića i Dejana Kostića s kojima se druži i izvan studija te tada ne nedostaje pjesme i veselja, a već planiraju i rad na novim pjesmama čemu se Nika jako veseli.
Poseban izazov za Niku je i odlazak u New York gdje će boraviti veći dio nadolazećeg ljeta obzirom da je primljena na akademiju American Academy of Dramatic Arts gdje će usavršavati svoj izvođački talent.
Spot za pjesmu “Gubiš me” pogledajte na linku.
POGLEDAJTE VIDEO: Društvo iz Donjeg Miholjca ima razloga za slavlje: 'Kada su oni maturirali ja nisam bio ni rođen'