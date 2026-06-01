Donosimo prognozu za početak lipnja: U srijedu jača promjena vremena, kiša i pljuskovi

Za nama je svibanj u kojem smo imali i snijeg i ljetne vrućine. Na samom početku je bilo i najhladnije jutro, a najzamjetnija promjena vremena je ona od 12.5. kada je pala i najveća količina kiše, ali i snijeg u gorju, a uz to je u unutrašnjosti bilo olujnih udara vjetra, pod Velebitom i orkanskih udara bure.

Zadnja dekada mjeseca prošla je u znaku pravih ljetnih vrućina, oboreni su i neki svibanjski rekordi, a na moru se već sada bilježi niz od 7, 8 toplih noći.

PONEDJELJAK

Klimatološki početak ljeta proći će u znaku nestabilnosti pa će od jutra u većini predjela biti promjenjivo s kišom i pljuskovima, lokalno i izraženim, a jedino će u Dalmaciji ostati sunčano. Vjetar slab do umjeren, a jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima nestabilno s kišom i pljuskovima, još ponegdje i izraženim, a onda će prema večeri kiša postupno prestajati, a oblaka će biti sve manje. Vjetar slab, a temperatura osjetno niža, najviša oko 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, mjestimice je moguća i tuča. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura između 21 i 25 stupnjeva.

U Dalmaciji popodne nešto nestabilnije, osobito prema sjeveru i u unutrašnjosti gdje će biti pljuskova, a na jugu će ostati većinom suho i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, a temperatura malo niža pa će biti manje vruće.

Na sjevernom Jadranu i u gorju sredinom dana i rano poslijepodne česti pljuskovi, a onda će ih prema večeri biti sve manje. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura od 20 u gorju do 25 na moru.

VRIJEME DO KRAJA TJEDNA

Utorak prolazno sunčanije, neće biti sasvim stabilno pa je još rijetko moguć i poneki pljusak, a onda u srijedu većinom oblačno i vrlo nestabilno, moguća su i jača nevremena praćena pojačanim vjetrom i obilnom oborinom. Lokalnih nestabilnosti će biti sve do kraja tjedna, ali od četvrtka ipak manje nego u srijedu. Temperatura sredinom tjedna nešto niža, zatim prema vikendu malo toplije.

Na Jadranu utorak većinom suho i pretežno sunčano, zatim i ovdje u srijedu izraženija promjena vremena s kišom i pljuskovima, lokalno i obilnim. Puhat će slabo do umjereno, ponegdje i jako jugo, u četvrtak prolazno sjeverozapadnjak. Početak lipnja će i uz obalu proći s nešto nižim temperaturama pa će do kraja tjedna biti toplo ili vrlo toplo.