Nika Fleiss je rodila! Poznati su spol i ime bebe

Rodila je Nika Fleiss (40). Proslavljena umirovljena skijašica Nika Fleiss (40) je rodila! Sretnu vijest objavila je na društvenim mrežama, a u emotivnoj objavi otkrila je i spol bebe. Na svijet je stigao dječak kojem su nadjenuli ime Val.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

"Danas znam da Netko to odozgor vidi sve. Čime sam te zaslužila, dječače moj, koji u očima nosiš sva najljepša mora i oceane. Došao si u noći moćnog punog Mjeseca i ozdravio si mi dušu prvim pogledom. Nešto toliko nevino i čisto nikada nisam osjetila. Izborio si se za život jer ga duša poput tvoje zaslužuje. Živi ga dostojno i budi dobar i pošten čovjek, najprije prema sebi, a onda i prema svima drugima", napisala je Nika pa dodala:

"Ljubav na prvi pogled? O, da, dogodila se, i to kakva... i ova nema roka trajanja, bezuvjetna je i do mog zadnjeg daha i otkucaja srca. Da me pitaš kako sam mogla sve ove godine bez tebe, ne znam, ali znam da od prvog trena otkada je tvoje srce zakucalo izvan mene, više bez tebe ne znam i ne mogu'', stoji u objavi.

Foto:

Za kraj je napisala kako je dugo čekala na ovaj trenutak. ''Urezao si se u svaki dio moje duše i moga bića. Kada sam upoznala tvog tatu, brzo sam shvatila da ona 'Samo retki nađu retke' napokon ima smisao, ali nisam znala da si upravo ti ta rijetkost na koju sam toliko čekala. Ali onda zažmirim i znam da si ti oduvijek i zauvijek u mom SVEMU'', dodala je.

Inače, spomenutu fotografiju podijelio je i poduzetnik Viliam Berković za kojeg se dugo nagađalo da ljubi bivšu skijašicu.

POGLEDAJTE VIDEO: Proveli smo dan s Nikom Fleiss u njezinu salonu za pse