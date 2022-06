Iznenadni razvod od lijepe glumice zatražio je Cruise 2001. godine, a sud je puno skrbništvo nad djecom dodijelio upravo njemu i to baš zbog razloga što su bili vjernici čija je sveta dužnost izbjegavati osobe koje nisu scientolozi. Tomov tim za odnose s javnošću objavio je javnosti da se rastaju samo 24 sata nakon što je Nicole to saznala. Kako su tada priopćili, Nicole mu je osobito zamjerila što nije s njom želio pohađati bračnu terapiju i savjetovanja za parove, no nikada ga u medijima nije osuđivala . Službeni razlog za rastavu koji je bio naveden na papirima bila je - "preopterećenost poslom".