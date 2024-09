Nicolas Cage i obitelj u posljednji trenutak napustili Atenu: Scena kao iz filma

Poznati američki glumac Nicolas Cage (60) brzinom munje je napustio hotel u kojem je boravio sa svojom obitelji u Ateni, kako bi na vrijeme stigli na let za povratak kući. U društvu svoje supruge Riko Shibate i njihove dvogodišnje kćerkice August Francescu Coppola Cage, viđen je na aerodromu kako se žuri stići na avion.

Čini se da su uspjeli uhvatiti let, što znači da Cage neće morati proživjeti scenarij sličan filmu "Terminal", u kojem bi bio prisiljen ostati na aerodromu. Zasigurno su putnici i osoblje na aerodromu bili iznenađeni kad su prepoznali slavnog glumca kako se, unatoč svom uobičajenom staloženom ponašanju, užurbano kreće prema izlazu s kćerkicom u naručju.

Foto: Profimedia

Njegov sin napao majku

Podsjetimo, Nicolasov sin Weston Cage Coppola, uhićen je 10. srpnja, u Los Angelesu zbog napada na svoju majku Christinu Fulton.

"Mogu potvrditi da je Weston Cage Coppola uhićen danas zbog napada smrtonosnim oružjem", rekao je glasnogovornik policije Los Angelesa. Weston je istoga dana pušten iz zatvora uz jamčevinu u iznosu od 150 tisuća dolara, koju je, kako pišu britanski mediji, platio njegov otac.

Foto: Profimedia

Riječ je o incidentu koji se dogodio 28. travnja ove godine, nakon čega je njegova majka Christina Fulton snimljena s modricama i krvavim ozljedama na licu. Izvor je za spomenuti medij potvrdio da je do napada na majku došlo zbog Westonove "krize mentalnog zdravlja". Policija je potvrdila da je Weston napao majku kad su se verbalno posvađali.

"Uvijek sam pomagala svom sinu u njegovim borbama s mentalnim zdravljem. Činim sve što mogu da mu pružim stalnu podršku koja mu je potrebna", rekla je Christina još u svibnju, kada je negirala da je za ozljede na njezinom licu zaslužan njezin sin.

Prepričala događaj

Kasnije se oglasila i oglasila Christina, koja je za Daily Mail otkrila da je bila napadnuta jer je došla pomoći svom sinu koji je tada bio u vrlo lošem mentalnom stanju.

"28. travnja 2024, oko 17.30, primila sam poruku od prijatelja mog sina, Westona Cagea, u vezi s njegovim sve lošijim mentalnim stanjem, pozivajući me da dođem pomoći. Kada sam došla dati podršku i utješiti ga, on je već bio usred živčanog sloma. U roku od nekoliko minuta brutalno me napada i zadobila sam ozbiljnije povrede", rekla je.

Foto: Profimedia

Dodala je i kako je pozvala policiju, no oni joj nisu pomogli.

"Usprkos mojim očajničkim molbama upućenim policijskim službenicima da ga privedu radi procjene mentalnog zdravlja, policijski službenici odbili su moj zahtjev. Kao majka, duboko sam ožalošćena i zabrinuta zbog Westonove stalne krize mentalnog zdravlja. Imperativ je da dobije pomoć koja mu je prijeko potrebna", otkrila je Weston.

Policija je otkrila da je Weston uhapšen samo nekoliko tjedana nakon što je njegova majka viđena s velikim modricama na licu, nakon što je napao još ljudi i to sa smrtonosim oružjem.

'Nisam kriv'

Oglasio se i Weston koji je otkrio svoju stranu priče tog incidenta. Rekao je kako nije kriv po optužbi za napad smrtonosnim oružjem, koji proizlazi iz njegovog navodnog premlaćivanja vlastite majke.

Foto: Profimedia

Nakon te izjave, Weston je viđen kako izlazi iz sudnice u centru Los Angelesa, a novinari su ga odmah zaskočili s pitanjima o tome da mu majka htjela pomoći. Međutim, on im je otresito odgovorio: "Treba joj pomoć".

