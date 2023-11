Govoreći o tome kako je dolazak na svijet njenog trogodišnjeg sina, u javnosti poznatom kao "Papa Bear", promijenilo dinamiku između nje i supruga Kennetha Pettyja u naslovnoj priči za izdanje Voguea za studeni, 40-godišnja reperica Nicky Minaj je priznala: "Nisam lagat ću, stvari su se zahuktale između nas."

"Nekako bih voljela da mi je netko rekao - iako sam sigurna da to ne bih mogao razumjeti - da postoji određena razina tjeskobe i da misliš da će nestati, ali zapravo postaje strašnije. Tako često pomisliš: Ne znam kako to učiniti!”, rekla je reperica kada je pričala o roditeljstvu.

"Mislim da sam duboko u sebi vjerovala da ću, kad budem imala obitelj, jednostavno izgubiti želju za stvaranjem glazbe", rekla je. "Uvijek bih recite ljudima: 'Gledajte, kad budem imala dijete, kuhat ću mu svaki obrok i svaki dan peći kolačiće. Možda sam se podsvjesno nadala da će moj fokus biti samo na tome da budem majka, i radovala sam se toj ideji. Osjećala sam olakšanje", nastavila je. "Ali ono što se događa je kad saznaš da moraš raditi."

Minaj je također podijelila priču o susretu sa ženom koja se osjećala krivom jer je birala između svoje obitelj i karijere.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Prošle je godine rodila sina, a među prvima čestitale su joj Beyonce i Kim Kardashian.

“Osjećala se krivom kada je glumila savršenu domaćicu, i krivom kao zaposlena majka kad je propustila trenutak u dječjim životima. Možda je Bog dopustio da mi ta žena to kaže jer me to natjeralo da pomislim: 'Pa, ako ću bez obzira na to osjećati krivnju, mogla bih nastaviti raditi jedinu stvar koju znam raditi, a to je stvarati glazbu."

Foto: Instagram Foto: Instagram Nicki Minaj podvrgnula se mnogim plastičnim operacijama kroz godine. U nastavku pogledajte kako je pjevačica izgledala nekad, a kako izgleda danas...

Kasnije u intervjuu, Minaj je pričala o tome da je prvi put isprobala usluge dadilje. Nakon što je trogodišnjak pao zbog nekoliko brzih plesnih pokreta, Minaj je bila frustrirana što dadilja nije bila tu da ga uhvati. Kada je razgovarala s dadiljom o tome, dadilja je ispravila novopečenu mamu rekavši da djeca stalno padaju i da je to u redu, piše People.