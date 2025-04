Nicky Katt preminuo je u 55. godini: Glumio je u filmu 'Boiler Room' i seriji 'Boston Public'

Preminuo je glumac Nicky Katt, poznat po svojim ulogama u filmovima Richarda Linklatera Dazed and Confused (1993.), Boiler Room (2000.) i popularnoj TV seriji Boston Public. Imao je 54 godine, a vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov pravni zastupnik John Sloss. Uzrok smrti još nije poznat.

Katt, rođen 11. svibnja 1970., pojavio se i u filmovima poput Full Frontal Stevena Soderbergha (2002.), u kojem je glumio egoističnog glumca koji tumači Adolfa Hitlera u predstavi The Sound and the Fuhrer.

Također je nastupao u Gremlins Joea Dantea i biografskom filmu Behind the Candelabra (2013.), koji je prikazivao život Liberacea. Soderbergh je tijekom intervjua za Los Angeles Times pohvalio Kattovu glumu, nazivajući ga "apsolutno neustrašivim" glumcem. Katt je glumio i u seriji Friends 1996. godine, a njegova posljednja uloga bila je u humorističnoj seriji Casual.

Bio je u braku s Annie Morse od 1999. do 2001. godine.

